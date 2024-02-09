İrlanda Kadın Basketbol Takımı, İsrailli oyuncularla el sıkışmayı reddetti

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 elemeleri kapsamında Perşembe günü Letonya'nın başkenti Riga’da İsrail'e karşılaştı.

İrlandalı oyuncular, karşılaşma öncesindeki seremonide saha içinde hazır bekleyen İsrailli basketbolculardan farklı bir alanda bekledi. Milli marşlarını da orta çizgide değil kenarda okudu. Oyuncular maç başlamadan önceki geleneksel seremoni kurallarına da uymayarak İsrailli oyuncularla el sıkışmadı.

Protesto İsrailli oyuncu Dor Saar'ın 7 Şubat Çarşamba günü İrlanda takımının "Yahudi karşıtı" olduğu yönündeki açıklamasının ardından geldi. İrlanda Basketbol Federasyonu bu yorumların "kışkırtıcı ve tamamen yanlış" olduğunu belirtmişti.

Gazze'de devam eden savaş nedeniyle Riga'ya taşınan ve İsrail'in 87-57 üstünlüğüyle biten maç, İrlanda'nın karşılaşmayı boykot etmesi yönündeki baskıya rağmen oynandı.

İrlanda Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı John Feehan'ın da yine maç öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail ile oynamaları gereken karşılaşmayı boykot etmeleri halinde ağır para cezaları ve turnuvadan ihraç edilmeyle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

“Gazze'de gelişen olaylardan son derece endişeliyiz”

İrlanda Basketbol Federasyonu maç öncesi yaptığı açıklamada Riga'daki maça çıkılmaması halinde 80 bin Euro’ya kadar, rövanş maçına çıkılmaması durumunda da 100 bin Euro’ya kadar para cezasıyla karşı karşıya olduklarını duyurmuştu. Federasyon ayrıca FIBA ​​Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası elemelerinden çıkarılacak ve aynı zamanda FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2027 elemelerinde mücadele etmelerinin de yasaklanacağını aktarmıştı.

İrlanda Basketbol Federasyonu, 25 Ocak'ta konuyla ilgili yaptığı bir başka açıklamada ise "Hepimiz Gazze'de gelişen olaylardan son derece endişeliyiz ve insanların uğraşmak zorunda kaldığı korkunç duruma son derece sempati duyuyoruz. Çatışmaların ortaya çıkmasından bu yana İrlanda Basketbol Federasyonu, FIBA ​​Avrupa ile düzenli yazışmalar yapıyor; İsrail ile bu fikstürler hakkında, oyunları oynamama seçeneği de dahil olmak üzere güçlü endişelerimizi dile getirdik; ancak FIBA ​​Avrupa, ilk olarak İsrail ile maçımızı oynamamız konusunda ısrar ediyor. Bunlardan biri 8 Şubat'ta Letonya'nın Riga kentinde tarafsız bir alanda gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

1,9 milyon kişi yerinden oldu

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları, Hamas’ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan bu yana sürüyor. 126 gündür İsrail’in yürüttüğü savaş nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Şu ana kadar en az 27 bin 947 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptıkları açıklamalarda enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail’in engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını söylüyor.

(HA)