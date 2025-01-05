Irkçılığı ile bilinen Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, şöyle dedi:

"Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

CHP'den ihraç edilmişti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı (YDK), 26 Temmuz 2024'te Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurmuştu. Öte yandan Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirmişti. Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve bu süre dolmasının ardından yeniden YDK'ya sevk edilen Tanju Özcan partiden kesin ihraç edilmişti.

Özcan ne demişti?

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuk olan Özcan, "Yeterince yardım alıyorlar devletten. Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" dedi.

Özcan, Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine, sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten."

Mülteci karşıtı söylemleriyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'nin tabelasını söktürdü.

Tanju Özcan'ın Suriyelilerle ilgili bazı açıklamaları

2020 yılında yaptığı bir konuşmasında, Suriyelilerin Türkiye'den gönderilmesi gerektiğini vurgulamış ve bu konuda gerekirse referandum yapılmasını önerdi. Özcan, Suriyelilerin Türkiye'deki yaşam standartlarını zorladığını ve toplumda gerilim yarattığını dile getirdi.

2021 yılı itibarıyla, Bolu Belediye Başkanı olarak, Suriyeli mültecilere bazı sosyal yardımların kesilmesi ve kamu hizmetlerinin sınırlandırılması gibi önlemler almayı planladığını belirtti. Bu açıklamaları, özellikle mülteci karşıtı söylemlere tepki gösterenler tarafından eleştirildi.

(EMK)