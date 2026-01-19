İris Mozalar’ın adli kontrolü kaldırıldı

Geçtiğimiz yıl 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan 112 kişi polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Ancak müdahalenin ardından açılan davalar yalnızca trans aktivist İris Mozalar’ı hedef aldı. Mozalar, hem 2911 sayılı Kanun’a muhalefet hem de “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla iki ayrı dosyada yargılanıyor.

Mozalar’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” dosyasının duruşması bugün 09:40’ta İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada İris Mozalar ve avukatı Gülyeter Aktepe ile Gizem Karaköçek savunmalarını yaptı. Mozalar, 8 Mart’a katılma gerekçesini anlattı, trans kimliği nedeniyle maruz kaldığı davaların ayrımcılık ve hedef göstermeden öte bir durum olduğunu vurguladı.

Mozalar, 11 aydır uygulanan adli kontrolün hayatını ciddi şekilde kısıtladığını belirterek, bunun artık bir tedbir değil, doğrudan cezalandırma olduğunu söyledi.

Duruşma, savcının mütalaa vermemesi nedeniyle ertelendi. Bir sonraki duruşma 25 Şubat 2026, saat 11:10’da görülecek.

(EMK)