İrfan Mutluay, CHP’nin Çanakkale adayı olmak için başvuru yaptı

Kazdağları mücadelesine verdiği katkıyla tanınan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, CHP’den Çanakkale Belediye Başkan Adayı olabilmek için partisinin ilçe başkanlığına dosyasını sundu.

Parti binası önünde konuşan Mutluay “Halkçıyız, kamucuyuz, katılımcıyız” dedi ve önseçim talebinde bulundu.

“Tarın konusunda çok güzel projeler yaptık”

Mutluay şunları söyledi:

“Bugün iki sözcüğün altını çizerek sizleri buraya davet ettim: “Vefa” ve “Güven”. Emperyalizme karşı cumhuriyetin önsözünün yazıldığı bu toprakları bizlere vatan yapan, büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Aynı vefa duygusu ile 1968’den bu yana sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sunan, bu kenti barışın ve özgürlüğün kenti yapan, bu kimliği kazandıran, kentin sokaklarında özgürce, yan yana, göz göze, el ele, omuz omuza yürüyebileceğimiz bir ortam ve ruh yaratan, kent kimliği kazandıran, Türkiye’deki her insanın yaşamak istediği bir kent haline getiren belediye başkanlarımız rahmetli Reşat Tabak, İsmail Özay’a ve bu kenti 21 yıldır yöneten ve sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sunan belediye başkanımız Ülgür Gökhan’a şükranlarımı sunuyorum. Onlar iyi ki varlar, bu kent iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor.”

“Yine aynı vefa duygumla bir teşekkür daha etmek istiyorum… Coğrafi olarak dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz. Kazdağları ve Biga yarımadasının, altın tekellerine teslim edilmemek için direnen, bu uğurda, demokratik ve meşru her türlü mücadeleyi veren meslek ve sivil toplum örgütlerine, aktivistlere, 2019 yılında su kaynağımız olan Atikhisar Barajı’mızı korurken Çanakkale halkının zehirlenmesini önlemek için bizlerle birlikte mücadele eden, çadırını alıp gelip kuran direnişçilere ve en son 18 Ağustos 2019’da piyanosunu alıp da bizim yanımızda duran Fazıl Say’a tüm vefa duygumla teşekkür ediyorum. “

"Birincisi; 115 farklı çeşit kültür bitkisinin tarımının yapıldığı bir yer. Tarımla ilgili çok önemli projeler yaptık. Belki bilinir, belki bilinmez. Ama şöyle söyleyeyim; sütü mayaladık, önümüzdeki dönem en güzel yoğurdu hep birlikte yiyeceğiz. Dijital tarım projesiyle, atalık tohum çeşitlerinin arttırılmasına dair yaptığımız çalışmalarla, arazi olmayan dar gelirli üreticilere yaptığımız hibe destekleriyle, ücretsiz toprak ve zeytinyağı analizi desteğiyle, orman yangınlarından zarar gören bal üreticilerine yaptığımız desteklerle kırsal ve kenti birleştiren, köprü olacak çalışmaların altyapısını hazırladık. Önümüzdeki dönem üretici ile tüketiciyi buluşturacak, önemli projelere imza atacağımızın sözünü veriyorum."

(EMK)