İrfan Fidan’ın şikayetiyle yargılanan gazeteciler Faruk Eren ve Furkan Karabay beraat etti

Gerçek Gündem Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren ile editör Furkan Karabay’ın, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek (TMK 6/1)” suçlamasıyla yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında karar çıktı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Hayri Demir’in aktarımına göre Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Furkan Karabay İstanbul’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Faruk Eren ise katılamadı. Karabay’ın avukatı Enes Hikmet Ermaner ile Eren’in avukatı Kerem Altıparmak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savcı 23 Ocak’taki ilk celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Karabay ve Eren’in cezalandırılmalarını istedi.

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Mütalaaya karşı savunma yapan Karabay iddianamenin dava dilekçesinden kopyala yapıştır şekilde yazıldığını belirtti. “Mahkeme kabul etmemeliydi. Hukuka bağlı mahkeme tarafından bu davanın açılmaması gerekiyordu. Olası Anayasa Mahkemesi Başkanı İrfan Fidan’ı üzecek bir karar vermenizi beklemiyorum. Vereceğiniz beraat veya ceza kararı benim için yok hükmündedir" dedi.

Karabay’ın avukatı Ermaner, önceki celse SEGBİS’le kayıt altına alınan beyanlarının çözümlerinin dosyaya bugün eklendiğini belirtti. Heyetin Karabay’ın savunmasını yazılı olarak görmediğini söyleyerek “Heyetin dosyayı incelemesi için süre verilmesini talep ediyorum. Aksi halde sizin peşin bir hükümle mahkemenizde karar verdiği kanaati hasıl olacaktır” dedi.

Ancak mahkeme bu talebini reddetti. Bunun üzerine Ermaner “TMK kapsamında atılı suçlama olan hedef göstermek için özel saik bulunması gerekmektedir. Yargılama sırasında hangi özel saik ile hangi terör örgütüne hedef gösterildiği açıklanmamıştır. Bu dava hakaret ve iftira davası değildir. Terörle mücadele kapsamında görülen bir yargılamadır ve bu şartlara uygun bir yargılama yapılmalıdır. Ancak, bu aşamaya kadar bu gerçekleşmemiştir. Sadece haber yaparak bu suçun işlenmesi mümkün değildir” diye savunma yaptı.

Mahkeme salonda haber yazan gazetecilere müdahale etti

Ermaner savunmasına devam ederken, mahkeme başkanı duruşmayı izleyen gazetecilerden telefon ve bilgisayarlarını kapatmalarını, aksi takdirde duruşma salonundan çıkarılacaklarını söyledi. Gerekçe olarak da duruşmalardaki ses ve görüntü kaydı yasağını gösterdi.

Altıparmak: Süreli yayınlar için zamanaşımı dört ay

Kerem Altıparmak da Faruk Eren’e Gerçek Gündem’in Yazı İşleri Müdürü olması nedeniyle dava açıldığını söyledi. Basın Kanunu’nun 26. maddesini hatırlatan Altıparmak, süreli yayınlar yönünden dava açılma sürecinin dört ay olduğunu ve bu nedenle de dosyanın zamanaşımına uğradığını ifade etti.

Savunmaların ardından mahkeme duruşmaya karar arası verdi. Aradan sonra duruşma yeniden başladı. Salona giren mahkeme başkanı haber yazan gazetecilere “Kayıt almayın demiştim, arada Twitter’a baktım her şeyi canlı olarak vermişsiniz. Yanlış yapıyorsunuz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti iki gazeteci hakkında da beraat kararı verdi. Eren’i “yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçesiyle beraat ettirdi. Mahkeme başkanı Karabay’ı beraatına karşı muhalefet şerhi düştü.

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(HA)