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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 11:25
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İrfan Alış’ın cenaze programı belli oldu

Peyk grubunun solisti ve hak savunucusu İrfan Alış, yarın Beyoğlu'ndaki Tarihi Kulaksız Mezarlığı’nda defnedilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İrfan Alış’ın cenaze programı belli oldu

Şarkı yazarı, Peyk grubunun solisti ve hak savunucusu İrfan Alış, 53 yaşında beynine pıhtı atması sonucu dün (5 Kasım) hayatını kaybetti.

Peyk grubu, hayatını kaybeden arkadaşları İrfan Alış’ın cenaze bilgilerini paylaştı:

Canımız İrfan Alış’ı 7 Kasım Perşembe günü Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Tarihi Kulaksız Mezarlığı’nda uğurlayacağız. Sevenlerine duyurulur.

Müzisyen, Gezi Direnişi'ne ve ekoloji ile insan hakları mücadelelerine verdiği destek, savaş karşıtı tavrı ve Kürt sorunundaki tutumu ile de tanınıyordu.

İrfan Alış hakkında

Müzisyen, temelleri 1991 yılında atılan Peyk grubunun solisti.

Alış ve Peyk, kısa bir süre önce "Hamiyet" adlı müzikal projesiyle tiyatro sahnesinde de yer aldı. Müzikalde Alış’ın besteleriyle 1980 askeri darbesinin ardından hayatı alt üst olan bir kadının hikâyesi anlatıldı.

Alış, "Olta" projesi gibi dayanışma odaklı girişimlerde yer alarak, müzisyenlerin birlikte çalışmasını ve bağımsız müzik üretimini teşvik eden bir isim olarak tanındı.

Pandemi sürecinde müzisyenlerin karşılaştığı zorlukları ve telif hakları konusunda yaşanan sıkıntıları sıklıkla gündeme getiren Alış, aynı zamanda bir hak savunucusuydu.

"Örgütlülük her şeyi çözer"

Youtube hesabında kendisini şöyle tanımlıyor: "Uzun yıllardır müzik yaparım. Şarkı yazarım. Şimdiye kadar hep 'Peyk' şarkılarını yazarak ve onlara vokal yaparak sürdürdüm müzik hayatımı. İlk solo şarkımı 30 yıl sonra yayınlıyorum. İsmi 'Kaybolmam Lazım' ve diğer solo parçalar da gelecek..."

Son verdiği demeçlerden birinde ise Türkiye’de müzisyenler arasında örgütlülüğe dair yöneltilen soruya şöyle yanıt veriyor:

"Örgütlülük şu şekilde aşar: Altı yaşındaki çocuğa tecavüzle ilgili olayda bir gazeteci susmadı, binlerce insan susmadı, sanatçılar destek verdi ve susmayınca tekrar dava açıldı. Yoksa dava yoktu. Duramadılar, kulak kapatamadılar, sansürleri de işe yaramadı. Çünkü artık öyle bir dünya yok.

Örgütlülük her şeyi çözer, çünkü biz kalabalığız onlar az. Zenginler az, bir fakirler çoğuz. Zenginlerle fakirlerin mücadelesidir bu, her zaman böyle oldu." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
peyk irfan alış Gezi Direnişi
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