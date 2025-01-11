İranlı yönetmen Navid Mihandoust’un serbest bırakılması için çağrı

Risk Altındaki Sinemacılarla Uluslararası Dayanışma Koalisyonu (ICFR), Ağustos 2023’ten beri cezaevinde tutulan İranlı yönetmen Navid Mihandoust’un derhal serbest bırakılması için sinema sektörüne çağrı yaptı.

Mihandoust’un İran devletinin kadınların özgürlük mücadelesine karşı yürüttüğü politikaları reddetmesi, Evin Hapishanesi’nde mahkûm edilmesiyle sonuçlandı. Geçtiğimiz aralık ayında kısa bir süreliğine serbest bırakılan ancak tekrar tutuklanan Mihandoust’un şartlı tahliye edilme ihtimali hâlâ belirsiz.

Altyazı Fasikül’ün aktardığına göre Mihandoust, 2021 yılında İranlı gazeteci ve kadın hakları savunucusu Masih Alinejad’ın meslek hayatını konu alan -ve hâlâ yayınlanmamış- bir belgesel nedeniyle “asılsız suçlamalarla” karşı karşıya kaldı.

Cafe.

“İnsanların sesi olmak istiyordu”

Mihandoust’un karakteri ve sinemacı kimliği hakkında konuşan kız kardeşi Neda Mihandoust, “Film yönetmeni olarak, halka karşı sorumluluğu olduğunu düşünüyordu – işiyle insanların sesi olmak ve toplumundaki problemleri vurgulamak istiyordu. İran’ı terk etme şansı olmasına rağmen Navid, İran’da kalmayı seçmişti,” dedi.

ICFR, “Navid Mihandoust’un yanında olmayı sürdürüyor ve İran makamlarına, Mihandoust’u derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaları çağrısında bulunuyoruz,” dedi.

Uluslararası sinema sektöründeki meslektaşlarını, çağrılarını güçlendirmeye ve Mihandoust’un durumuna görünürlük sağlamaya davet eden ICFR, yönetmenle dayanışma için şöyle bir öneri de sundu: “Örneğin, Mihandoust’un 2023 yılında, hapis cezasının uygulanıp uygulanmayacağına dair endişeli bir bekleyiş içindeyken çektiği Cafe adlı filmini festivallerinizde ve kurumlarınızda gösterime sunarak destekleyebilirsiniz.” (TY)