İranlı yönetmen Mehrjui ve oyuncu Mohammadifar’ın katil zanlısı yakalandı

İranlı ünlü yönetmen Dariush Mehrjui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar’ı Tahran yakınlarındaki evlerinde bıçaklayarak öldüren katil tutuklandı.



Mehrjui ve Mohammadifar, geçtiğimiz hafta sonu Kebec’deki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş ve çocukları 14 Ekim’deki ziyaretinde ailesinin ölüsüyle karşılaşmıştı.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazer el-Mehdi, katilin dün (19 Ekim) tutuklandığını açıkladı.

Cinayetle ilgili başlatılan polis soruşturması sırasında gözaltına alınanlar arasında yer alan kişinin olayın faili olduğunun doğrulandığını aktaran İranlı yetkili, “Cinayetin suç ortaklarını ve gizli yönlerini tespit etmeye yönelik soruşturmalar devam ediyor," dedi.

Fars News’e bilgi veren bir kaynak, gözaltına alınan hiçbir şüphelinin “yabancı uyruklu” olmadığını söyledi.

Cinayetten sonra İran basınında, katilin “mülteci” olduğuna dair yorumlar yapılmış ve sosyal medyada da mülteci düşmanlığı yükselmişti.

Ne olmuştu?

İran sinemasında kült filmlere imza atan ve gerçekçiliğe odaklanan yeni İran film dalgasının kurucusu olarak bilinen yönetmen Dariush Mehrjui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, 14 Ekim akşamı başkent Tahran yakınlarındaki Kebec’deki evlerinde ölü bulunmuştu.



Alborz eyalet başyargıcı Hossein Fazeli-Harikandi, Mehrjui ve Mohammadifar’ın birden çok kez bıçaklandığını açıkladı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmalarda olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı.



Olayın ardından İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere İranlı yetkililer tarafından taziye mesajları paylaştı.

İranlı muhalifler ise Mehrjui’nin daha önce defalarca tehdit edildiğini yazdı ve entelektüellerin katledilmesini, sanatçıların ve diğer protestocuların "şüpheli" ölümlerini akla getirdiğini vurguladılar.

Cinayetten sonra, Mehrjui’nin Mayıs 2022'de yayınlanan ve rejimin kültür bakanına "Gelip beni öldürmen gerekecek, çünkü haklarım için ölene kadar savaşacağım," dediği bir video yeniden dolaşıma girdi.



İran Yeşil Hareketi liderlerinden Zahra Rahnavard, yönetmenin öldürülmesinin İran'da 1988-1998 yılları arasında işlenen bir dizi cinayet ve kaybolma olayının bir yansıması olduğunu söyledi.

Yönetmen, dünya çapında “Cow”, “Hamoun” ve “Tehran Tehran” gibi filmleriyle tanınıyor.