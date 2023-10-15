İranlı yönetmen Mehrjoui ve oyuncu Mohammadifar öldürüldü

İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, Karaj’daki evlerinde öldürüldü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre; yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu olan eşi Vahideh Mohammadifar’ın yaşadığı adrese giden polis çiftin işkence yapılmış bedenleri ile karşılaştı.

İran yargı yetkilisi Hossein Fazeli'nin Mehrjoui ve eşi Vahideh Mohammadifar'ın boyunlarında bıçak yaralarıyla ölü bulunduğunu söyledi.

Olaya ilişkin açıklama İran polisi ise; “Bu olay, bilinmeyen bir kişi veya kişiler tarafından bilinmeyen bir nedenle meydana geldi ve cinayetin nedeni hala bilinmiyor. Kanıtlar, bu cinayetin, soğuk silahların boyun ve vücut kısımlarında neden olduğu yaralanmalar sonucu işlendiğini gösteriyor" dedi.

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1939 yılında Tahran'da doğan yönetmen Mehrjoui, 1970'lerin başında İran'ın 'gerçekçiliğe odaklanan yeni film dalgasının' kurucularından biri olarak biliniyordu.

1998'de Chicago Uluslararası Film Festivali'nden Gümüş Hugo ödülü ve 1993 San Sebastián Uluslararası Film Festivali'nden Altın Deniz Kabuğu ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül aldı. 1960'ların başında Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde sinema programında okudu.

Yönetmen 1969'da çektiği ikinci filmi Gav (İnek) ile İtalya yeni gerçekçi sinemasının izinden gitti, Gav filmi ile İran Yeni Dalga Akımı'nın başlamasına öncülük etti.

Yönetmenin dünyaca ünlü filmleri şöyle: İnek, Mina Çemberi, Kiracılar, Hamun, Leyla, Armut Ağacı, Sentur Çalan, Laminur. Oyuncu Vahideh Mohammadifar da bilinen birçok filmde yer aldı.

(RT)