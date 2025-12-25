İranlı yönetmen Jafar Panahi, Tahran Devrim Mahkemesi’nde yargılanacak

Altın Palmiye ve birçok prestijli uluslararası ödülün sahibi İranlı yönetmen Jafar Panahi, 4 Ocak 2026’da Tahran Devrim Mahkemesi’nin 26. Şubesi’nde yargılanacak.

Bağımsız sinema gazetecisi Mansour Jahani’nin aktardığına göre, Panahi’nin avukatı Mostafa Nili, dün (24 Aralık) X hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

“Sayın Jafar Panahi’ye ‘rejim aleyhine propaganda faaliyetleri’ suçlamasıyla verilen bir yıllık hapis cezasına itiraz edilmesinin ardından, Tahran Devrim Mahkemesi 26. Şubesi duruşma tarihini 4 Ocak 2026 olarak belirledi.”

Tahran Devrim Mahkemesi’nin 26. Şubesi, 1 Aralık 2025’te Jafar Panahi’yi gıyabında yargılamış; rejim aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla bir yıl hapis cezası, iki yıl yurt dışına çıkış yasağı ile siyasi ve toplumsal grup ya da oluşumlara üyelik yasağı vermişti. (TY)