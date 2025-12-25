ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 09:50 25 Aralık 2025 09:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 09:51 25 Aralık 2025 09:51
Okuma Okuma:  1 dakika

İranlı yönetmen Jafar Panahi, Tahran Devrim Mahkemesi’nde yargılanacak

Yönetmen, İran rejimi aleyhine ‘propaganda faaliyetleri’ ile suçlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İranlı yönetmen Jafar Panahi, Tahran Devrim Mahkemesi’nde yargılanacak
Fotoğraf: Mansour Jahani

Altın Palmiye ve birçok prestijli uluslararası ödülün sahibi İranlı yönetmen Jafar Panahi, 4 Ocak 2026’da Tahran Devrim Mahkemesi’nin 26. Şubesi’nde yargılanacak.

Bağımsız sinema gazetecisi Mansour Jahani’nin aktardığına göre, Panahi’nin avukatı Mostafa Nili, dün (24 Aralık) X hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

“Sayın Jafar Panahi’ye ‘rejim aleyhine propaganda faaliyetleri’ suçlamasıyla verilen bir yıllık hapis cezasına itiraz edilmesinin ardından, Tahran Devrim Mahkemesi 26. Şubesi duruşma tarihini 4 Ocak 2026 olarak belirledi.”

Tahran Devrim Mahkemesi’nin 26. Şubesi, 1 Aralık 2025’te Jafar Panahi’yi gıyabında yargılamış; rejim aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla bir yıl hapis cezası, iki yıl yurt dışına çıkış yasağı ile siyasi ve toplumsal grup ya da oluşumlara üyelik yasağı vermişti. (TY)

İranlı yönetmen Jafar Panahi İran Devrim Mahkemesi sansür ifade özgürlüğü iran sineması
ilgili haberler
Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Jafar Panahi oldu
25 Mayıs 2025
/haber/altin-palmiye-odulu-nun-sahibi-jafar-panahi-oldu-307752
İran’da açlık grevi yapan yönetmen Panahi serbest bırakıldı
4 Şubat 2023
/haber/iran-da-aclik-grevi-yapan-yonetmen-panahi-serbest-birakildi-273743
İranlı yönetmen Cafer Panahi’ye 6 yıl hapis cezası verildi
21 Temmuz 2022
/haber/iranli-yonetmen-cafer-panahi-ye-6-yil-hapis-cezasi-verildi-264830
GÜLRU PEKDEMİR YAZDI
Jafar Panahi'nin Suçu Ne?
17 Ekim 2015
/yazi/jafar-panahi-nin-sucu-ne-168404
İran'ın Film Çekmeyi Yasakladığı Panahi, Altın Ayı'yı Kazandı
15 Şubat 2015
/haber/iran-in-film-cekmeyi-yasakladigi-panahi-altin-ayi-yi-kazandi-162307
BİANET BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE
Perdenin Ardındaki Panahi
13 Şubat 2013
/haber/perdenin-ardindaki-panahi-144316
CAFER PANAHI İLE RÖPORTAJ
Panahi: "Benim Yerim Burası"
2 Nisan 2011
/haber/panahi-benim-yerim-burasi-129032
