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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 16:46
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2024 00:48
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İranlı şarkıcı Tumac Salihi hakkındaki idam kararı bozuldu

Avukatı Emir Reisiyan, şarkıcı Salihi'nin "Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan yeniden yargılanacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İranlı şarkıcı Tumac Salihi hakkındaki idam kararı bozuldu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İran’da Yüksek Mahkeme, İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkındaki idam kararını bozdu.

İran'da Mahsa Jîna Emini'nin 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra katledilmesiyle Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protesto gösterilerini organize etmekle suçlanmış ve ikinci kez idama mahkum edilmişti.

Avukatı: Davası yeniden görülecek

Salihi hakkındaki idam kararının bozulduğu haberini, avukatı duyurdu. AA’nın haberine göre, Salihi’nin avukatı Emir Reisiyan, sosyal medyadaki paylaşımında, müvekkili hakkında İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının Yargıtay 39'uncu Dairesi tarafından bozulduğunu açıkladı. 

Davanın yeniden görüleceğini söyleyen Reisiyan, "Yargıtay beklendiği gibi, telafisi mümkün olmayan bir adli hatadan kaçındı” dedi. 

Ne olmuştu?

İranlı rap şarkıcısı Salihi, İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden gösterileri organize etmekle suçlandı. "Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan idama mahkum edildi. 

Aailesi ve muhalifler Salihi'nin hapishanede işkence gördüğünü ve itirafa zorlandığını anlatmıştı. 

Daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrildi. İranlı rap şarkıcısı Salihi, yeniden idama mahkum edildi. 

Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsfahan Devrim Mahkemesi'nin Yüksek Mahkeme'nin kararını uygulamadığını duyurmuştu. 

(EMK)

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