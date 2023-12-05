İranlı LGBTİ+ aktivisti Sareh serbest bırakıldı

Hakkındaki idam cezasının bozulmasının ardından ağır bir kefaletle cezaevinden tahliye edilen İranlı LGBTİ+ aktivisti Zahra Sedighi Hamedani (Sareh) bugün güvenli bir ülkeye ulaştı.

Sareh, özgürlüğe giden bu zorlu yolculukta kendisine eşlik eden tüm LGBTİ+ aktivistlerine minnettar olduğunu söyledi.

Sareh ayrıca tüm LGBTİ+ toplumunu, aktivistlerini ve #FreeSareh kampanyasını destekleyen herkese teşekkür etti.

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“Gurur duyuyoruz”

İran Lezbiyen ve Trans Ağı 6 Rang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“6rang tarafından başlatılan kapsamlı bir kampanyanın ardından, İran ve küresel LGBTİ+ topluluğunun yanı sıra politikacılar ve sanatçılar da dahil olmak üzere uluslararası toplumun desteğiyle, Sareh hakkındaki ölüm cezası bozuldu ve kefaletle serbest bırakıldı.

“Sareh'in özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması İran'daki LGBTİ+ hareketi için önemli bir zaferdir. Bu zafer, insanlık dışı kararlara asla teslim olmamamız ve haklarımızın ihlal edilmesine karşı direnmek için her türlü çabayı göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Sesimizi küresel ölçekte yüksek sesle duyurmak ve uluslararası insan hakları mekanizmalarını kullanmak, İslam Cumhuriyeti'ne işlediği suçları durdurması için baskı yapmakta faydalı olabilir.

“İranlı LGBTİ+ topluluğunun küresel toplumla birlikte sarf ettiği tüm çabaların amacına ulaşmış olmasından ve Sareh'in artık çocuklarıyla birlikte özgür ve demokratik bir ülkede yaşayabilecek olmasından gurur duyuyoruz.”

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