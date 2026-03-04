ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 15:13 4 Mart 2026 15:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 15:49 4 Mart 2026 15:49
Okuma Okuma:  3 dakika

KÜRTLER İRAN'DAKİ SAVAŞIN NERESİNDE?

İranlı Kürt gazeteci Zarei ‘üçüncü yolu’ anlattı: "Savaş rejimi bitirir ama demokrasi getirmez"

İranlı gazeteci Zarei, Kürt siyasal hareketinin, 'mevcut İran rejiminin müzakere ve diyaloğa kapalı olduğu gerçeği'nin farkında olduğunu söylüyor. Zarei, üçüncü yol önerisinin ise “kadın özgürlüğüne, çevrenin korunmasına ve toplumsal adalete dayalı demokratik bir düzen” hedeflediğinin altını çiziyor.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
İranlı Kürt gazeteci Zarei ‘üçüncü yolu’ anlattı: "Savaş rejimi bitirir ama demokrasi getirmez"

ABD ve İsrail'in saldırıları beşinci gününde devam ederken İran'ın siyasi geleceğine ilişkin belirsizlik tartışılıyor. İran'da muhalefet, bir süredir rejim karşıtı eylemlerle sokakta olsa da, geniş çapta dış müdahaleye tepkili. İran'ın yeni idari yapısına ilişkin ise muhalefet içinde farklı görüşler öne çıkıyor. Fars milliyetçileri merkeziyetçi yapının sürdürülmesini isterken, azınlıklar federal bir yapıyı savunuyor.

İran'ın en örgütlü muhalefetini oluşturan Kürtlerin tutumu ise kritik. Türkiye'den sonra dünyada en çok Kürt nüfusunun yaşadığı ülke olan İran'ın 90 milyonu aşkın nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu Kürtler oluşturuyor. Muhalefet içinde uzun zaman dağınık hareket eden Kürt partilerinin 22 Şubat'ta 'İran Kürdistanı Siyasi Güçleri' adıyla kurdukları koalisyonun atacağı adımlar ise savaşın gidişatı noktasında belirleyici olacak.

Kürtleri temsilen hem siyasi hem de askeri anlamda oluşturulan bu ittifakta şu partiler yer alıyor: Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran Kürdistanı Demokrat Partisi (PDKİ), İran Kürdistanı Mücadele Örgütü (Xebat), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele)

Kürtler İran'daki savaşın neresinde?

Ortadoğu'da süren sıcak ve soğuk gelişmeler Kürtleri diplomatik anlamda muhatap bir güç haline getirirken İran'da alınacak tutum bölge halklarını da yakından ilgilendiriyor. Irak'ta özerk yönetime sahip olan, Suriye'de belirleyici statü haline gelen ve Türkiye'de çözüm süreci kapsamında masaya oturan Kürtler; İran'da rejim ve dış güçler ekseni dışında "üçüncü yol" seçeneğini öne çıkardı.

Kürtler İran savaşının neresinde, üçüncü yolda ısrar neden önemli, İranlı Kürt gazeteci Behnam Zarei ile konuştuk.

İran'ın batısında kendi ifadesiyle 'Rojhilat'ta yaşayan Kürtlerin, hiçbir zaman savaş istemediklerini aksine her zaman barışı savunduklarını söyleyen Zarei, yıllarca hakları için hükümete yaptıkları diyalog ve müzakere çağrısını hatırlatıyor:

"Kürtler, bu coğrafyayı yaralayan sayısız savaşın derin ve acı hatıralarını taşıyor. Hiçbir zaman savaş istememiş, aksine sürekli olarak onun başlıca mağdurları arasında yer almışlardır. İran-Irak savaşında kimyasal bombardımana maruz bırakıldılar. Bu saldırıların uzun vadeli sonuçları nedeniyle bugün hâlâ pek çok bölge sakini sağlık sorunları yaşamakta."

"Savaş İran halklarının savaşı değil"

Zarei, mevcut savaşın da bugüne kadar yaşadıkları savaşlardan farklı olmadıklarının altını çiziyor. Kürt partilerinin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları konusunda farklı tutumları olsa da; savaşın İran halklarının değil, rejiminin savaşı olarak gördüklerini ifade ediyor.

Üçüncü yol önerisi

Zarei, PJAK tarafından sunulan üçüncü yol önerisine dair ise "Bu politika, demokratik bir İran çerçevesinde, kadın özgürlüğüne, çevrenin korunmasına ve toplumsal adalete dayalı demokratik bir toplum inşa etmeyi amaçlamakta" diyor.

"Önümüzdeki yol son derece belirsizliğini korumakta" diyen Zarei, İran muhalefeti ve Kürtlerin savaş karşıtı tutumuna ilişkin devamla şunları söylüyor:

İran'ın parçalı muhalefeti

"Rojhilat dışında, İran güçlü ve iyi örgütlenmiş bir sivil topluma sahip değildir. Bu arada, sol ve sosyalist gruplar, cumhuriyetçiler ve milliyetçiler dâhil olmak üzere merkeziyetçi İran muhalefeti parçalı bir görünüm sergilemekte ve sahip oldukları kamusal destek düzeyi ne olursa olsun, İran rejimine karşı güvenilir bir alternatif ortaya koyabilmiş değildir.

"Savaş demokrasi getirmez"

"Rojhilat’taki siyasal hareket, savaş karşıtlığını sürekli vurgulamış; savaşın İslam Cumhuriyeti’nin çöküşüne yol açabileceğini ancak bunun kendiliğinden demokratik bir düzen üretmeyeceğini defalarca dile getirmiştir. Aynı zamanda Kürt güçleri, İslam Cumhuriyeti’nin yapısal olarak reforme edilemez olduğunu ve diyaloğa inanmadığı gerçeğinin de farkında.

"Kendi kaderini tayin hakkı"

"Yeni kurulan Kürt ittifakı, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkına bağlılığını yinelemiş ve İslam Cumhuriyeti’ne karşı mücadelesini sürdürme kararlılığını açıklamıştır. Bu temelde Beluç, Arap, Türk ve Fars gruplar dâhil olmak üzere İran genelindeki diğer demokratik siyasal güçlerle iş birliğine hazır olduğunu da ifade etmiştir. Açık olan şudur ki İran’daki Kürtler, merkeziyetçi ve totaliter bir sistemin sürdürülmesini kabul etmeyecektir.

Adem-i merkeziyetçi yönetim talebi

Zarei, bölgedeki Kürtlerin taleplerini ise şöyle sıralıyor: "Fars olmayan halkların ulusal, kültürel ve dilsel haklarının anayasal güvence altına alındığı; Rojhilat dâhil çeşitli bölgelerde yaşayanların kendi işlerini yönetme yetkisine sahip olduğu adem-i merkeziyetçi ve çoğulcu bir yönetim modelidir. İster özerklik, ister öz-yönetim, ister federalizm ya da konfederalizm biçiminde olsun, talep edilen şey demokratik ve gerçekten kapsayıcı bir siyasal düzendir."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İran kürt siyaseti abd İsrai
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
SOSYALİSTLER YORUMLUYOR
Emperyal saldırılar karşısında İran'ı ve bölge halklarını neler bekliyor?
3 Mart 2026
Emperyal saldırılar karşısında İran'ı ve bölge halklarını neler bekliyor?
Süreçte yeni sayfa: Abdullah Öcalan'ın ikinci çağrısı kime, ne anlama geliyor?
27 Şubat 2026
Süreçte yeni sayfa: Abdullah Öcalan'ın ikinci çağrısı kime, ne anlama geliyor?
Öcalan'ın '27 Şubat' mesajını Buldan ve Aktaş okuyacak
27 Şubat 2026
Öcalan'ın '27 Şubat' mesajını Buldan ve Aktaş okuyacak
Kuyu tipinden tahliye olan karikatürist Çobanoğlu: 'Kör hücre' gerçeğin ta kendisi
26 Şubat 2026
Kuyu tipinden tahliye olan karikatürist Çobanoğlu: 'Kör hücre' gerçeğin ta kendisi
HAK İHLALLERİ RAPORU
2025 yılında Marmara cezaevlerinde 5 bin 283 hak ihlali yaşandı
24 Şubat 2026
2025 yılında Marmara cezaevlerinde 5 bin 283 hak ihlali yaşandı
Sayfa Başına Git