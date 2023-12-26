İranlı komutan, Suriye’de İsrail’in saldırısında öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’deki üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Razi Musavi, dün (25 Aralık) İsrail tarafından öldürüldü.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İsrail savaş uçakları, işgal altındaki Golan yönünden Suriye’nin başkenti Şam’ın Zeynebiye bölgesinde Musavi’nin bulunduğu noktayı hedef aldı.

Devrim Muhafızları’ndan açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada da Musavi’nin, İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye’de Devrim Muhafızları Ordusu'nun ‘kıdemli askeri danışmanı’ olduğu ifade edilen Musavi’nin, 2020’de, ABD’nin Irak’taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin silah arkadaşlarından biri olduğu ve "Suriye’deki direniş cephesine destek verdiği" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, “Gaspçı ve korkak Siyonist rejim (İsrail) bu suçun bedelini kesinlikle ödeyecektir” denildi.

Reisi: Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Razi Musavi için taziye mesajı yayımladı.

Reisi mesajında, “Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Evi üç füzeyle hedef alındı

İran’ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, öldürülen İranlı komutanın büyükelçilikte görevli bir diplomat olduğunu ifade ederek, “Kendisi, burada diplomatik pasaportu ve diplomatik ikametgâhı bulunan ülkemizin büyükelçiliğinin diplomatı ve ikinci danışmandı” diye konuştu.

Musavi’nin yerel saatle 14.00 sularında büyükelçilik binasında bulunduğunu daha sonra Zeynebiye Mahallesi’ndeki evine gittiğini aktaran Ekberi, “Öğleden sonra 16.20’de evi Siyonist rejim tarafından fırlatılan üç füzeyle hedef alındı” dedi.

İranlı Büyükelçi, Musavi’nin eşinin öğretmen olduğunu ve o sırada evde bulunmadığını aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise İsrail’in saldırısına uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.

Daha önce de suikast girişimlerinin hedefi oldu

Öte yandan İran devlet televizyonuna konuşan üst düzey askeri yetkililerden Hüseyin Polark, öldürülen İranlı komutanın önceki yıllarda İsrail tarafından düzenlenen iki suikast girişimini atlattığını söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık’ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail, Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplara ‘tam destek’ veren İran, Suriye ve Hizbullah güçlerini 8 Ekim'den bu yana hedef alıyor.

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(VC)