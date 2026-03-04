İran’ın farklı kentlerinde patlamalar meydana geldi

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, dördüncü gününde (3 Mart) devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, başkent Tahran başta olmak üzere İran’ın çeşitli kentlerine yönelik saldırılarını sürdürürken, İran güçleri de bir yandan Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bir yandan da Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan petrol tankerini hedef alıyor.

Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıların beşinci gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN "İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”

İran Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Muhbir. (Fotoğraf: fvpresident.ir) 12.00 | Muhbir: “ABD’ye güvenmiyoruz ve müzakereyi düşünmüyoruz” ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Muhbir, Tahran yönetiminin ABD’ye güvenmediğini ve müzakereyi düşünmediklerini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, “ABD’ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek” dedi. İranlı yetkili, uzun süre ABD-İsrail saldırılarına karşı koyabileceklerini belirterek, “Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik” ifadelerini kullandı. Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?

*DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Fotoğraf: WHO) 11.50 | DSÖ: Çatışmaların genişlemesi sağlık hizmetlerini daha fazla etkiliyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Orta Doğu’da çatışmaların genişlemesi, bölge genelindeki sağlık hizmetlerini giderek daha fazla etkiliyor” dedi. İsrail’in saldırdığı Lübnan’da yaşanan gelişmelerden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Ghebreyesus, ülkenin güneyindeki Sur bölgesinde yaralananlara yardım eden sağlık görevlilerinden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 6’sının yaralandığını belirtti. Daha fazla sağlık çalışanının da kayıplar arasında yer alma riskinin yüksek olduğuna işaret eden Ghebreyesus, “Bu durum her ne pahasına olursa olsun önlenmeli, böylece sağlık görevlileri, doktorlar ve hemşireler, özellikle kriz zamanlarında ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürebilirler” değerlendirmesinde bulundu. Ghebreyesus, savaşan tarafların uluslararası insancıl hukuka uymasının yanı sıra sağlık çalışanlarını, tesislerini ve hastaları koruması gerektiğini kaydetti.

"المقاومة كانت موفّقة ومحقّة في التقاط اللحظة وإطلاق رسالة استباقية إلى العدو الإسرائيلي والسلطة اللبنانية وعموم اللبنانيين، بعدما رصدت ضربة كان يُحضَّر لها قد تبدأ بقصف جوي تمهيداً لمحاولة توغّل بري"



رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، غسان ملحم



رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، غسان ملحم#الميادين #لبنان pic.twitter.com/uafMaOFxZb — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 4, 2026 10.55 | İsrail ordusundan Beyrut’a yeni hava saldırıları İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor. İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine dört hava saldırısı gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi. Kısa süre önce Dahiye’deki Hureyk, Hedes ve Leyleki mahallelerinde hedef alınacak noktalar için “tahliye uyarısı” yayımlayan İsrail ordusu, saldırılarda “Beyrut’ta Hizbullah’a ait altyapılar”ın bombalandığını öne sürdü.

*CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper. (Fotoğraf: @CENTCOM/X) 07.30 | CENTCOM: İran’a saldırılarda 50 binden fazla asker görev alıyor ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, X sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun “ABD’nin Orta Doğu’da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı” olduğunu ifade etti. ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’tan bu yana İran’da yaklaşık 2 bin hedefi vurduğunu aktaran Cooper, İran’ın hava savunma sistemlerini “büyük oranda zayıflattıklarını” kaydetti.

#عاجل 🔴 جيش الدفاع أغار على عشرات المقرات التابعة لقوى الأمن الداخلي الباسيج الخاضعة لنظام الارهاب الايراني



⭕️أنجز سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية شن موجة غارات إضافية استهدفت مقرات تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران.



⭕️أنجز سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية شن موجة غارات إضافية استهدفت مقرات تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران.

⭕️وفي إطار الغارات ألقت طائرات سلاح الجو…

04.05 | İran'da art arda patlama sesleri İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran'ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlama sesleri duyuldu. İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Hava Kuvvetleri az önce İran'ın füze fırlatma rampalarına, savunma sistemlerine ve diğer altyapılara karşı geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlattı." ifadesini kullandı. Bu açıklamadan sonra sosyal medyada, İran'ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlamaların meydana geldiği görüntüler yer aldı.

01.25 | İran: “Hürmüz’de 10 petrol tankerini vurduk” İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı’nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10’dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı

00.50 | Washington Post: Riyad’daki CIA ofisi vuruldu ABD merkezli Washington Post gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki CIA ofisi dron saldırısının hedefi oldu. Haberde, söz konusu dron saldırısının hem ABD hem de Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulandığı, ancak saldırıda kompleksin neresinin vurulduğu konusunda bir bilgi verilmediği kaydedildi. Söz konusu kaynaklar ise büyükelçilik kompleksinde bulunan CIA ofisinin vurulduğunu ancak herhangi bir CIA görevlisinin yaralandığına ilişkin bir emare olmadığını belirtti.

*Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) uzmanı ve mimar Ahmad Baydoun, İsrail ordusunun Güney Lübnan’da 2-3 Mart’ta yayımladığı tahliye emirlerini haritaladı. 105 köy tespit ettiğini belirten Baydoun’a göre, 3 Mart tarihli emir yalnızca sınır hattındaki beldeleri değil, Litani Nehri’nin çok ötesine uzanan ciddi bir genişlemeye işaret ediyor. (Harita: @weatherwar/X) 23.15 | İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da 58 bin kişi yerinden edildi Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 58 bin 64’e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin Lübnan genelindeki 321 barınma merkezine yerleştirildiği kaydedildi. Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, düzenlediği basın toplantısında tüm devlet kurumlarının teyakkuz halinde olduğunu ifade etti. ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi