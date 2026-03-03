TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.03.2026 09:52 3 Adar 2026 09:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.03.2026 10:01 3 Adar 2026 10:01
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îranê Tengava Hurmuzê girt

Pastarên Şoreşê yên Îranê daxuyand ku wan Kendava Hurmuzê girtine û diyar kir ku keştiyên ku hewl bidin derbas bibin wê bibin hedef. Bihayê petrol û gaza xwezayî bilind dibe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li gorî medyaya dewleta Îranê, fermandarê Pasdarên Şoreşa Îslamî ya Îranê(IRGC) ragihandiye ku wanTengava Hurmuzê ku yek ji cihê herî girîng ên veguhastina petrolê ya cîhanê ye girtine.

Li gorî nûçeya Al Jazeerayê Fermandarê IRGCyê İbrahîm Cebbarî diyar kir ku keştiyên ku hewl bidin ji tengavê derbas bibe wê were şewitandin.

2 Adar 2026

Fermandar Cebbarî roja Duşemê destnîşan kiriye û gotiye, “Tangav girtiye. Ger yên ku hewldana derbasbûnê bide wê Mihafizên Şoreşê û qehremanên hêzên deryayî dê wan keştiyan bişewitînin.”

Tehran bi armanca tolhildana kampanyaya bombebaranê ya Îsraîl û Amerîkayê ku roja Şemiyê dest pê kir û Rêberê Olî ê Îranê Ayetullah Elî Xameneyî û berpirsên din ên payebilind kuştin, binesaziya ku ji bo hilberîna enerjiya cîhanî girîng e hedef girt.

28 Sibat 2026

Cebbarî di postekê li ser kanala Telegramê ya Pasdarên Şoreşa Îranê de got, "Em ê êrîşî boriyên petrolê jî bikin û nehêlin ku dilopek petrol jî ji herêmê derkeve. Bihayê petrolê dê di rojên pêş de bigihîje 200 dolarî."

Li gorî ajansa nûçeyan a nîv-fermî Tasnimê Cebbarî got ku, "bi hezaran milyar dolar deynê Amerîkayê heye û bi petrola herêmê ve girêdayî ye. Lê divê ew bizanin ku dilopek petrolê nagihîje wan."

Tengava Hurmuzê di navbera Îran û Omanê de ye û yek ji rêyên herî girîng ên veguhastina petrolê ya cîhanê ye. Bi qasî ji sedî 20ê dabînkirina petrolê ya cîhanî ji vir derbas dibe.

Her astengiyek li ser vê rêyê dê bihayên petrola xav bêtir bilind bike û tirsên ji aloziyeke herêmî zêde bike.

2 Adar 2026

Pispor diyar dikin ku girtina tengavê dikare di bazarên cîhanê rê li ber guherînên cidî veke û di serî de wê aboriyên pêşkeftî yên ku girêdayî enerjiyê ne bihejîne.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Îran Amerîka
