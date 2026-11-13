TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.11.2026 09:06 13 Mijdar 2026 09:06
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.11.2026 09:10 13 Mijdar 2026 09:10
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Îranê li radara DYAyê ya li Behreynê xist

Îranê ragihand ku wan radara hişyariya pêşwext a DYAyê ya li Behreynê kiriye armanc. Pasdarên Şoreşê ev êriş wekî tolhildana bombebarankirina bajarê Sîrîkê bi nav kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Îranê li radara DYAyê ya li Behreynê xist
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Artêşa Pasdarên Şoreşa Îranê ragihand ku wan radara hişyariya pêşwext a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) ya li Behreynê kiriye armanc û têk biriye.

Artêşa Pasdaran têkildarî mijarê daxûyanî da. Di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku ev êriş wekî bersivekê li dijî êrişa hewayî ya DYAyê ya roja borî ya li ser birceke ragihandinê ya li bajarê Sîrîk ê ser bi eyaleta Hurmizganê ve pêk hatiye.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ev êriş ji bo ku DYA dawî li binpêkirinên qada hewayî û qaçaxçîtiya petrolê ya li Tengava Hurmizê bîne, hişyariyeke cidî ye.

Pasdarên Şoreşê hişyarî da ku şîrketên ku bi arastekirina DYAyê tevdigerin û tevlî van binpêkirinan dibin, dê rûbirûyê cezayên hîn girantir bibin.

Heta niha ji artêşa DYAyê yan jî ji Behreynê derbarê êrişê de tu daxuyanî nehatine dayîn.

Ajansa nûçeyan a fermî ya Îranê (IRNA), di saetên şevê de ragihandibû ku hêzên dijmin êrişî bajarê Sîrîkê kirine.

Bargeha Fîloya Pêncemîn a DYAyê ku navenda sereke ya fermandariya operasyonên deryayî ya li Rojhilata Navîn e, li baregeha Çalakiyên Piştgiriya Deryayî ya li paytext Manamayê ye.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Îran DYA Şerê Îranê û Amerîkayê
nûçeyên pêwendîdar
Îran: Di êrişên DYAyê de 11 kes mirin
2 Îlon 2026
/haber/iran-di-erisen-dyaye-de-11-kes-mirin-323063
Trump li dijî Îranê “şerê aborî” ragihand: Gef li welatên ku piştgiriyê didinê jî xwar
20 Tebax 2026
/haber/trump-li-diji-irane-sere-abori-ragihand-gef-li-welaten-ku-pistgiriye-didine-ji-xwar-322658
Îranê bi dronan êrîşî ofîsa Mesrûr Barzanî kir
17 Tebax 2026
/haber/irane-bi-dronan-erisi-ofisa-mesrur-barzani-kir-322588
Îranê, li Urdunê bi mûşekên balîstîk êrişî baregeha El-Ezreq a DYAyê kir
31 Tîrmeh 2026
/haber/irane-li-urdune-bi-museken-balistik-erisi-baregeha-el-ezreq-a-dyaye-kir-322089
Bîlançoya şerê DYA-Îranê ya li ser Herêma Kurdistanê: 929 êrîş pêk hatine, 32 kes mirine
23 Tîrmeh 2026
/haber/bilancoya-sere-dya-irane-ya-li-ser-herema-kurdistane-929-eris-pek-hatine-32-kes-mirine-321793
DYA êrişên xwe yên li ser Îranê didomîne
20 Tîrmeh 2026
/haber/dya-erisen-xwe-yen-li-ser-irane-didomine-321662
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
nûçeyên pêwendîdar
Îran: Di êrişên DYAyê de 11 kes mirin
2 Îlon 2026
/haber/iran-di-erisen-dyaye-de-11-kes-mirin-323063
Trump li dijî Îranê “şerê aborî” ragihand: Gef li welatên ku piştgiriyê didinê jî xwar
20 Tebax 2026
/haber/trump-li-diji-irane-sere-abori-ragihand-gef-li-welaten-ku-pistgiriye-didine-ji-xwar-322658
Îranê bi dronan êrîşî ofîsa Mesrûr Barzanî kir
17 Tebax 2026
/haber/irane-bi-dronan-erisi-ofisa-mesrur-barzani-kir-322588
Îranê, li Urdunê bi mûşekên balîstîk êrişî baregeha El-Ezreq a DYAyê kir
31 Tîrmeh 2026
/haber/irane-li-urdune-bi-museken-balistik-erisi-baregeha-el-ezreq-a-dyaye-kir-322089
Bîlançoya şerê DYA-Îranê ya li ser Herêma Kurdistanê: 929 êrîş pêk hatine, 32 kes mirine
23 Tîrmeh 2026
/haber/bilancoya-sere-dya-irane-ya-li-ser-herema-kurdistane-929-eris-pek-hatine-32-kes-mirine-321793
DYA êrişên xwe yên li ser Îranê didomîne
20 Tîrmeh 2026
/haber/dya-erisen-xwe-yen-li-ser-irane-didomine-321662
Biçe serûpelê