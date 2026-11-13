Îranê li radara DYAyê ya li Behreynê xist

Artêşa Pasdarên Şoreşa Îranê ragihand ku wan radara hişyariya pêşwext a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) ya li Behreynê kiriye armanc û têk biriye.
Artêşa Pasdaran têkildarî mijarê daxûyanî da. Di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku ev êriş wekî bersivekê li dijî êrişa hewayî ya DYAyê ya roja borî ya li ser birceke ragihandinê ya li bajarê Sîrîk ê ser bi eyaleta Hurmizganê ve pêk hatiye.
Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ev êriş ji bo ku DYA dawî li binpêkirinên qada hewayî û qaçaxçîtiya petrolê ya li Tengava Hurmizê bîne, hişyariyeke cidî ye.
Pasdarên Şoreşê hişyarî da ku şîrketên ku bi arastekirina DYAyê tevdigerin û tevlî van binpêkirinan dibin, dê rûbirûyê cezayên hîn girantir bibin.
Heta niha ji artêşa DYAyê yan jî ji Behreynê derbarê êrişê de tu daxuyanî nehatine dayîn.
Ajansa nûçeyan a fermî ya Îranê (IRNA), di saetên şevê de ragihandibû ku hêzên dijmin êrişî bajarê Sîrîkê kirine.
Bargeha Fîloya Pêncemîn a DYAyê ku navenda sereke ya fermandariya operasyonên deryayî ya li Rojhilata Navîn e, li baregeha Çalakiyên Piştgiriya Deryayî ya li paytext Manamayê ye.
(HA/AY)