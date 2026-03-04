Îranê li Hewlêrê êrişî baregeha PAKê kir

Duh şev li Hewlêrê, Îranê bi dronên xwekuj êrişî baregeha Partiya Azadî ya Kurdistanê (PAK) kir. Li gorî dîmenên hatine parvekirin agir girtiye baregehê û heta niha têkildarî ziyanên canî ti agahî nehatine girtin.
Hate ragihandin ku dema êriş pêk hatiye hêzên leşkerî yên PAK’ê li baregeha xwe bûn.
بارەگایەکی سەربازیی پارتی ئازادیی کوردستان"پاک" لەلایەن ئێرانەوە بۆردوومانکرا pic.twitter.com/Q0LjMqh3rW— Rojnews sorani (@soranirojnews) March 3, 2026
Li gorî nûçeya Rojnewsê duh bi şev êrişî avahiyeke berê ya Neteweyên Yekbûyî (NY) ya li Girê Rîaye ya Silêmaniyê hate kirin.
Heta niha nehate zanîn bê ka êriş bi mûşekan yan bi dronên xwekuj pêk hatiye. Nayê zanîn êriş ji aliyê kê ve yan jî komê ve hatiye kirin.
Heta niha saziyên ewlekariyê li ser mijarê ti daxuyanî nedaye. Tîmên agirkuj û aliyên têkildarî gihiştine cihê bûyerê, lê derbarê ziyanan de ti agahî nehatine girtin.
(AY)
*Çavkanî: Rojnews, Rûdaw