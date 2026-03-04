TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 04.03.2026 08:16 4 Adar 2026 08:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.03.2026 08:41 4 Adar 2026 08:41
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Îranê li Hewlêrê êrişî baregeha PAKê kir

Duh şev li Hewlêrê, Îranê bi dronên xwekuj êrişî baregeha PAKê kir. Hate ragihandin ku dema êriş pêk hatiye hêzên leşkerî yên PAK’ê li baregeha xwe bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Îranê li Hewlêrê êrişî baregeha PAKê kir

Duh şev li Hewlêrê, Îranê bi dronên xwekuj êrişî baregeha Partiya Azadî ya Kurdistanê (PAK) kir. Li gorî dîmenên hatine parvekirin agir girtiye baregehê û heta niha têkildarî ziyanên canî ti agahî nehatine girtin.

Hate ragihandin ku dema êriş pêk hatiye hêzên leşkerî yên PAK’ê li baregeha xwe bûn.

Li gorî nûçeya Rojnewsê duh bi şev êrişî avahiyeke berê ya Neteweyên Yekbûyî (NY) ya li Girê Rîaye ya Silêmaniyê hate kirin.

Heta niha nehate zanîn bê ka êriş bi mûşekan yan bi dronên xwekuj pêk hatiye. Nayê zanîn êriş ji aliyê kê ve yan jî komê ve hatiye kirin.

Heta niha saziyên ewlekariyê li ser mijarê ti daxuyanî nedaye. Tîmên agirkuj û aliyên têkildarî gihiştine cihê bûyerê, lê derbarê ziyanan de ti agahî nehatine girtin.

(AY)

*Çavkanî: Rojnews, Rûdaw

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li ser Îranê Herêma Kurdistana Iraqê PAK ıran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê