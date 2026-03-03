TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.03.2026 12:11 3 Adar 2026 12:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.03.2026 12:17 3 Adar 2026 12:17
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îranê êrişî Kampa PDK-Îyê a li Koyê kir

Îranê bi diron û moşekan êrişî kampek Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Îranê(PDK-Î) ya li Herêma Kurdistanê ya Federe kir. Di encamê de kesek birîndar bûye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Îranê êrişî Kampa PDK-Îyê a li Koyê kir
Fotograf: Rûdaw

Li gorî agahiyên nûçeya Rojnewsê Îranê bi 2 diron û moşekan êrişî kampa li navçeya Koyê ya Hewlêrê kir.

Her weha Rejîmê duh jî êrişî kamp û baregehên partiyên Kurd yên li Herêma Kurdistanê kiribû. Di heman demê de bi muşek û dironan êrişî gelek deverên Herema Kurdistanê jî kiribû.

Li gorî nûçeya Rûdawê Qaymeqamê Navçeya Koyê Tariq Heyderî gotiye, "Îro Sêşemê bi sê dronan êrişî Kampa Azadiyê ya li sînorê navçeya me hat kirin."

Kampa Azadiyê taybet e bi malbatên Pêşmergeyên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê (PDK-Î).

Heyva Sor a Îranê: Di encama êrişan de 555 kes mirin e
Heyva Sor a Îranê: Di encama êrişan de 555 kes mirin e
2 Adar 2026

"Kesek birîndar bûye"

Qaymeqamê Koyeyê diyar kir, "Di encama êrişê de kesek birîndar bûye lê rewşa wî ya tenduristiyê baş e."

Her weha şahidekî ji kampê ji Rûdawê re ragihand, "Ji bilî sê dronan, mûşekekê jî li kampê daye û ti sîstemên asmanî nekarî rê li ber êrişê bigire."

Li gorî zanyariyan, yek ji dronan li nexweşxaneya kampê ketiye û karmendekî tenduristiyê yê nexweşxaneyê birîndar bûye.

Îranê Tengava Hurmuzê girt
Îranê Tengava Hurmuzê girt
Îro 09:52

(AY)

*Çavkanî: Rûdaw, Rojnews, AW

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şerê Îranê û Amerîkayê Êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li ser Îranê Herêma Kurdistanê-Iraq
