Îranê bi mûşekan êrişî Îsraîlê kir

Artêşa Îsraîlê ragihand ku Îranê mûşekên balîstîk avêtin Îsraîlê. Li Tel Avîv û gelek bajaran banga "guh bidin hişyariyan û li cihên ewle bimînin" li Îsraîliyan hat kirin.

Sîstemên berevaniya esmanî yên li baregehên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) yên li Sûriyeyê, midaxeleyî mûşekên ku ji Îranê bo Îsraîlê hatin avêtin, kir.

Artêşa DYAyê alîkariya berevanî ya Îsraîlê dike

Li gor nûçeya AAyê Serokê DYAyê Joe Biden li Qesra Spî geşedanên derbarê êrîşên mûşekî yên Îranê yên li dijî Îsraîlê de şopandiye û ferman daye artêşa Amerîkayê ku "alîkariya Îsraîlê bike ku bila xwe li hember êrîşên Îranê biparêze û li mûşekên ku Îsraîlê dikin armanc bidin.”

Li gorî çavkaniyan, bataryayên berevaniya esmanî yên Tenef û li ser sînorê Sûriye û Urdunê hatine bicihkirin yên hêzên Amerîkî herî kêm 20 mûşek têk birin.

Rewşa li Îsraîlê

Hat ragihandin ku Îranê di du êrîşan de zêdetirî 200 mûşek avêtine, li Qudsê dengê teqînan hat bihîstin. Hate diyar kirin ku li geliyê Urdunê yê di navbera Îsraîl û Urdunê de teqînên dijwar rû dane.

Hat ragihandin ku hin mûşekên ku Tehranê avêtibûn li qada hewayî ya Urdunê hatin xistin. Urdunê ragihand ku wan qada xwe ya hewayî bi awayekî demkî girtiye. Piştî Urdunê, Iraqê jî qada xwe ya hewayî girt.

Li Balafirgeha Navneteweyî ya Ben Gurion ku mezintirîn balafirgeha Îsraîlê ye, sefer hatin rawestandin. Pişt re hat ragihandin ku rabûn û daketin li hemû balafirgehan hatine betalkirin.

Piştre artêşa Îsraîlê ragihand ku qada hewayî hatiye vekirin û seferên balafiran dê di demeke nêz de ji nû ve dest pê bikin.

Pasdarên Şoreşa Îranê: "Bi dehan mûşek ji bo Îsraîlê hatin avêtin"

Di daxuyaniya Mihafizên Şoreşa Îranê de hat gotin, "Wan bi dehan mûşek avêtin Îsraîlê. Ger Îsraîl bersivê bide wê Îsraîl careke din bibe hedef.”

Îranê diyar kir ku ev êrîş ji ber êrîşên Îsraîlê yên ku di encamê de Serokê Hamasê Îsmaîl Heniye, Serokê Hîzbullahê Hesen Nasrallah û Generalê Îranî Abbas Nilfuraşan hatin kuştin, pêk hat.

Di daxuyaniya xwe ya duyemîn de, Muhafizên Şoreşê diyar kirin ku di êrîşê de baregehên leşkerî yên Îsraîlê kirine hedef.

Li gor nûçeya AAyê li Tehranê ji bo piştgiriya êrîşên ku Îranê li dijî Îsraîlê dabûn destpêkirin xwepêşandanek hat lidarxistin.

Îran: Yasayî û rewa ye

Nûnertiya Îranê ya li Neteweyên Yekbûyî êrîşa li dijî Îsraîlê weke "bersiveke qanûnî, mentiqî û rewa" bi nav kir.

Di peyama ku li ser platforma Xê hat belavkirin de weha hat gotin "Eger Îsraîl hewla bersivdayînê bide, wê êrîşeke wêrankertir were kirin."

Êriş bi fermana Xamaneyî hat kirin

Rayedarekî Îranê aşkere kir ku fermana êrîşa mûşekî ya Îranê ji aliyê rêberê olî Elî Xamineyî ve hatiye dayîn. Wî rayedar tekez kir ku Tehran ji bo her cûre bersivê amade ye.

Rayedarê navborî diyar kir ku piştî êrîşê Xamineyî birine "cihekî bi ewle".

Îsraîl: Tu kes jî birîndar nebûye, em ê bersivê bidin

Berdevkê Artêşa Îsraîlê Danîel Hagarî ragihand ku di êrîşa mûşekî ya Îranê de ti kes birîndar nebûye.

Hegarî got, "Encamên vê êrişê jî we hebe. Planên me hene, em ê di dem û cihê ku me diyar kirî de bersivê bidin."

Îran: Rûsya û DYA hatin agahdarkirin

Rayedarekî payebilind ê Îranê ragihand ku Tehranê beriya êrîşê Rûsya agahdar kiriye. Wî rayedarî diyar kir ku "DYA jî demeke kurt beriya êrîşan bi rêyên dîplomatîk hat hişyarkirin."

Şêwirmendê Ewlehiya Netewî yê DYAyê Jake Sullivan diyar kir ku Îranê nêzîkî 200 mûşek avêtine û Washington ji bo berevaniyê bi hêzên Îsraîlê re hevahengiyê dike.

Sullivan, got ku “dixuye ku êrîş berteref bûye” û diyar kir ku ew ê li ser gavên pêş ên bên avêtin bi Îsraîlê re bişêwirin.

Şêwirmendê ewlehiyê got ku "ew dê li ser şopandina gef û êrişên Îranê berdewam bin" û destnîşan kir ku Tehran aloziyê li herêmê zêdetir dike.

(AEK/AY)