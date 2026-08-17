Îranê bi dronan êrîşî ofîsa Mesrûr Barzanî kir
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand ku ofîsa wî ya taybet û mala Serokê Dezgeha Asayîş û Îstixbaratê bi dronên Îranê hatine armanckirin û got, "Ev pêşhateke metirsîdar e."
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser êrişên bi dronan ên li ser ofîsa xwe peyamek belav kir û got:
"Piştî lêkolîna Dijîterora Kurdistanê, derket holê ku îro sibehê ofîsa min a taybet û mala Serokê Dezgeha Asayîş û Îstixbaratê bi dronên Îranê hatine armanckirin."
Li gorî nûçeya Rûdawê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di beşeke din a peyama xwe de got ku "Ew êrişên bêperwa ye û nayên qebûlkirin" û êriş bi tundî şermezar kir.
Mesrûr Barzanî bal kişand ser metirsiya heyî û got:
"Ev pêşhateke metirsîdar e û gefeke rasterast e li ser ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê. Ev êriş dê me ji bicihanîna erkên me û parastina welatiyên me sar nekin."
Çi bûbû?
Dijîterora Kurdistanê ragihand ku 2 dronên bombebarkirî avêtine Ofîsa Taybet a Serokwezîr û cihê mayînê yê Berpirsê Ajansa Parastinê.
Li gorî daxuyaniya Dijîterora Kurdistanê, îro (17ê Tebaxa 2026an) demjimêr 00:28an, 2 dronên bombebarkirî yên "Hedîd-110" ji aliyê sînorê Îranê ve hatine avêtin.
Dijîterorê da zanîn ku dron berdane baregeha Ofîsa Taybet a Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û cihê mayînê yê Berpirsê Ajansa Parastinê yên li navçeya Pîrmamê ya Hewlêrê.
Her wiha hat diyarkirin ku di êrişê de zererên canî çênebûne. Dijîterorê di daxuyaniya xwe de ev êriş şermezar kirin û got:
"Em van êriş û destdirêjiyan bi tundî şermezar dikin û bi ti awayî nayên qebûlkirin, hemû berpirsyariya encaman jî di stûyê encamderan de ye."