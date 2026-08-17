TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.08.2026 12:37 17 Tebax 2026 12:37
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.08.2026 12:48 17 Tebax 2026 12:48
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îranê bi dronan êrîşî ofîsa Mesrûr Barzanî kir

“Ev pêşhateke metirsîdar e û gefeke rasterast e li ser ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê. Ev êriş dê me ji bicihanîna erkên me û parastina welatiyên me sar nekin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Îranê bi dronan êrîşî ofîsa Mesrûr Barzanî kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand ku ofîsa wî ya taybet û mala Serokê Dezgeha Asayîş û Îstixbaratê bi dronên Îranê hatine armanckirin û got, "Ev pêşhateke metirsîdar e."

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser êrişên bi dronan ên li ser ofîsa xwe peyamek belav kir û got:

"Piştî lêkolîna Dijîterora Kurdistanê, derket holê ku îro sibehê ofîsa min a taybet û mala Serokê Dezgeha Asayîş û Îstixbaratê bi dronên Îranê hatine armanckirin."

Li gorî nûçeya Rûdawê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di beşeke din a peyama xwe de got ku "Ew êrişên bêperwa ye û nayên qebûlkirin" û êriş bi tundî şermezar kir.

Mesrûr Barzanî bal kişand ser metirsiya heyî û got:

"Ev pêşhateke metirsîdar e û gefeke rasterast e li ser ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê. Ev êriş dê me ji bicihanîna erkên me û parastina welatiyên me sar nekin."

Çi bûbû?

Dijîterora Kurdistanê ragihand ku 2 dronên bombebarkirî avêtine Ofîsa Taybet a Serokwezîr û cihê mayînê yê Berpirsê Ajansa Parastinê.

Li gorî daxuyaniya Dijîterora Kurdistanê, îro (17ê Tebaxa 2026an) demjimêr 00:28an, 2 dronên bombebarkirî yên "Hedîd-110" ji aliyê sînorê Îranê ve hatine avêtin.

Dijîterorê da zanîn ku dron berdane baregeha Ofîsa Taybet a Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û cihê mayînê yê Berpirsê Ajansa Parastinê yên li navçeya Pîrmamê ya Hewlêrê.

Her wiha hat diyarkirin ku di êrişê de zererên canî çênebûne. Dijîterorê di daxuyaniya xwe de ev êriş şermezar kirin û got:

"Em van êriş û destdirêjiyan bi tundî şermezar dikin û bi ti awayî nayên qebûlkirin, hemû berpirsyariya encaman jî di stûyê encamderan de ye."

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Mesrûr Barzanî Herêma Kurdistanê-Iraq Herêma Kurdistanê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê