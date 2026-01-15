TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 15.01.2026 10:39
 Nûkirina Dawî: 15.01.2026 10:52
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îranê asmanê xwe dîsa ji geştan re vekir

Di çarçoveya NOTAMa şeva borî de geştên hewayî hatibûn sînordarkirin û heta saet 06:30ê vê sibehê berdewam kir. Geştên hewayî li Îranê bi qasî 5 saetan qedexekirî bû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Îranê piştî bidawîbûna dema NOTAMê (agahdarkirina balafirvaniyê), asmanê welêt careke din ji bo geştan hat vekirin.

Di çarçoveya NOTAMa şeva borî de geştên hewayî hatibûn sînordarkirin û heta saet 06:30ê vê sibehê berdewam kir. Piştî vê demê qedexeya geştên hewayî rabû.

Piştî vekirina asmanê welêt, li herêma agahdarkirina firînê ya Tehranê gav bi gav asayîbûn çêbû û hat dîtin ku di firînên navneteweyî û herêmî de asmanê Îranê dîsa tê bikaranîn. Geştên hewayî li Îranê bi qasî 5 saetan qedexekirî bû.

HRANA: Di xwepêşandanên Îranê de 2 hezar 550 kes mirin e
14 Çile 2026

Çi bûbû?

Xwenîşandanên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an ji ber bêqîmetbûna pereyê Îranê û pirsgirêkên aborî li Çarşiya Mezin a Tehranê bi çalakiya esnafan dest pê kiribûn û paşê jî li gelek bajaran belav bûbûn.

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) di rapora xwe ya 14ê Kanûna Paşîn de ragihandibû ku 2 hezar û 403 xwepêşander mirin e ku 12 ji wan zarokên di bin 18 saliyê de ne. Her weha di pevçûnan de 147 endamên hêzên ewlehiyê jî mirine. Di bûyeran de hezar û 134 kes birîndar bûne û 18 hezar û 434 kes hatine desteserkirin.

Her wiha înternet jî ji 9ê Kanûna Paşîn ve li seranserê welêt hatiye qutkirin.

(EMK/AY)

Çavkanî: Rûdaw, AA

