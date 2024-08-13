İran’dan “misillemeye” karşı çıkan ülkelere tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin "İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi" talebini içeren ortak açıklamasını değerlendirdi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan “Gazze'de ateşkes” çağrısı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dikkati çeken Kenani, "İran, ulusal güvenliğini savunma konusunda kararlıdır. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler İsrail'in Filistin halkına uyguladığı savaş suçları ve soykırımı durdurmaya yönelik etkili çaba harcaması gerekirken Siyonist rejimi destekliyor" dedi.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı. Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini duyurdu.

“Gazze’ye karşı savaş durmalı”

Bu ülkelerin, İran'ı haklarını kullanmaktan vazgeçmeye çağırmasının uluslararası siyaset ve hukuka uymayan "küstahça" bir girişim olduğunu dile getiren Kenani, bu tarz yaklaşımların bölgede alenen terör suçu işleyen İsrail'i cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti:

"Eğer adı geçen ülkeler gerçekten bölgede barış ve istikrar arıyorsa, İsrail'deki ayrımcı ve ırkçı rejimin savaş çığırtkanlığı ve maceracılığına kesin olarak karşı durmalıdır. Gazze'ye karşı savaşı, savunmasız Filistin halkının, kadın ve çocukların korkunç şekilde öldürülmesini derhal durdurmalılar."

İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve İtalya'nın dün yaptığı ortak yazılı açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği belirtilerek, "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz" dendi. Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizildi.

ABD: İran'ın karşı saldırısı bu hafta olabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail-İran gerginliğinin daha fazla artmasını istemediklerini ve bölgede gerilimin azalmasından yana olduklarını dile getirdi.

İran'ın ve İran'a bağlı unsurların İsrail'e yönelik olası bir saldırısına karşı Tel Aviv'e her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Kirby, İran'ın bu hafta bir saldırı düzenleyebileceği iddialarıyla ilgili, "ABD de potansiyel zamanlama konusunda bu hafta olabileceği yönündeki aynı endişe ve beklentiyi paylaşıyor" değerlendirmesini yaptı. Olası saldırının zamanlaması konusunda tahmin yapmanın çok zor olduğunu belirten Kirby, "ciddi düzeyde saldırılar" olabileceğini kaydetti.

Kirby, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin geçen hafta yaptıkları Gazze'de ateşkes konusundaki ortak çağrılarına atıfta bulunarak, bu adımın bölgede tansiyonu düşüreceğini ve bunun İran-İsrail gerilimini de azaltacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, telefonla görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı İsrail'e saldırmaktan kaçınmaya çağırdı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Pezeşkiyan'la telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirdi. Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve bölge çapında çatışmayı engellemeye çağıran Starmer, sakin ve dikkatli düşünme zamanının geldiğini ifade etti.

Gazze'de acil ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımların artırılması yönündeki çağrılarını hatırlatan Starmer, bunların gerçekleşmesi için diplomatik girişimlerin önemini vurguladı.

Açıklamaya göre, iki lider, İngiltere ile İran arasında yapıcı bir diyaloğun iki ülkenin de çıkarına olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

(AS)