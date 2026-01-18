ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:48
 SG: Son Güncelleme: 18.01.2026 11:52
Okuma Okuma:  1 dakika

İRAN İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ HABER AJANSI:

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e çıktı

HRANA’nın paylaştığı verilere göre, ülke genelinde süren olaylar sırasında 24 bin 266 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e çıktı
Fotoğraf: AA

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 308’e yükseldiğini açıkladı.

HRANA’nın paylaştığı verilere göre, ülke genelinde süren olaylar sırasında 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Ajans, protestoların farklı kentlerde devam ettiğini ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

AA'nın haberine göre, İranlı yetkililer, hayatını kaybeden ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ya da olayları kışkırttığı öne sürülen yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
12 Ocak 2026

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dün yaptığı açıklamada, yaşanan olaylardan İsrail ve ABD ile bağlantılı grupları sorumlu tuttu, “Bu çevreler büyük yıkıma yol açtı ve binlerce insanın ölümüne neden oldu” dedi.

Virginia eyaleti merkezli HRANA, bir gün önce yayımladığı raporda ölü sayısının 3 bin 90 olduğunu açıklamıştı. Son verilerle birlikte can kayıplarındaki artış dikkat çekti.

“Pehlevi destekçileri sol düşmanı, sağ popülist ve Amerika-İsrail yanlısı çizgide”
“Pehlevi destekçileri sol düşmanı, sağ popülist ve Amerika-İsrail yanlısı çizgide”
14 Ocak 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İran 2025-2026 İran protestoları İran protestoları iran protesto
