İran’daki eylemlerde bir kadın öldürüldü

İran’ın Farsan ilçesinde düzenlenen protestolar sırasında Sâger Etemadi yaşamını yitirdi.

İran’da 28 Aralık 2025’te riyalin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’sında esnaf protesto başlattı. Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan eylemler, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Farsan ilçesinde de devam etti.

JinNews’in haberine göre, Farsan’daki protestolar sırasında güvenlik güçleri kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sâger Etemadi adlı kadın, başına isabet eden çok sayıda saçma nedeniyle ağır yaralandı. Yetkililer Etemadi’yi Şehr-i Kord ilçe hastanesine götürdü.

Yaralıların yakınları ve insan hakları savunucuları, güvenlik makamlarının olayla ilgili bilgi paylaşımını engellediğini ve gazetecilerle ailelerin yaralıların tedavi gördüğü hastanelere erişmesine izin vermediğini aktardı.

Sâger Etemadi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltı sayısı 132

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün 3 Ocak’ta yayınladığı raporda, 132 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında 45 Kürt ve 23 Lor bulunurken bunların arasında en az dört kadın ve altı çocuk da var. Son altı günde yapılan bu 77 tutuklamayla birlikte, Hengaw tarafından kimlikleri doğrulanan son dönemde gözaltına alınan kişilerin toplam sayısı 132’ye yükseldi.

