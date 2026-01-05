ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 08:22 5 Ocak 2026 08:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 08:27 5 Ocak 2026 08:27
Okuma Okuma:  1 dakika

İran’daki eylemlerde bir kadın öldürüldü

Yaralıların yakınları ve insan hakları savunucuları, güvenlik makamlarının olayla ilgili bilgi paylaşımını engellediğini ve gazetecilerle ailelerin yaralıların tedavi gördüğü hastanelere erişmesine izin vermediğini aktardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran’daki eylemlerde bir kadın öldürüldü

İran’ın Farsan ilçesinde düzenlenen protestolar sırasında Sâger Etemadi yaşamını yitirdi.

İran’da 28 Aralık 2025’te riyalin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’sında esnaf protesto başlattı. Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan eylemler, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Farsan ilçesinde de devam etti.

JinNews’in haberine göre, Farsan’daki protestolar sırasında güvenlik güçleri kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sâger Etemadi adlı kadın, başına isabet eden çok sayıda saçma nedeniyle ağır yaralandı. Yetkililer Etemadi’yi Şehr-i Kord ilçe hastanesine götürdü.

Yaralıların yakınları ve insan hakları savunucuları, güvenlik makamlarının olayla ilgili bilgi paylaşımını engellediğini ve gazetecilerle ailelerin yaralıların tedavi gördüğü hastanelere erişmesine izin vermediğini aktardı.

Sâger Etemadi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltı sayısı 132

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün 3 Ocak’ta yayınladığı raporda, 132 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında 45 Kürt ve 23 Lor bulunurken bunların arasında en az dört kadın ve altı çocuk da var. Son altı günde yapılan bu 77 tutuklamayla birlikte, Hengaw tarafından kimlikleri doğrulanan son dönemde gözaltına alınan kişilerin toplam sayısı 132’ye yükseldi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İran'daki eylemler Sâger Etemadi İran'daki baskılar İran'daki direniş
ilgili haberler
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026
/haber/iran-islam-cumhuriyeti-iceride-halkin-talepleri-disarida-abd-nin-askeri-baskisi-arasinda-sikisti-315186
PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz
2 Ocak 2026
/haber/pjaktan-iran-aciklamasi-diktatorluge-karsi-demokratik-girisimleri-destekliyoruz-315171
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026
/haber/iran-islam-cumhuriyeti-iceride-halkin-talepleri-disarida-abd-nin-askeri-baskisi-arasinda-sikisti-315186
PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz
2 Ocak 2026
/haber/pjaktan-iran-aciklamasi-diktatorluge-karsi-demokratik-girisimleri-destekliyoruz-315171
Sayfa Başına Git