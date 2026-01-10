İran’daki Aralık Protestoları’nda ölenlerin sayısı 65’e yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 65’e çıktığını bildirdi.
ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 14 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.
Bu süre zarfında İran’daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 7’si 18 yaşından küçük toplam 50 kişi ile 15 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, ülke genelinde toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Devam eden protestolarda onlarca kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.
İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.
“İran’daki protestolara gençler, özellikle ergenler, güçlü biçimde katılıyor”
Starlink’in protestoları sansürlediği iddiası
Öte yandan, İran devleti 8 Ocak’ta, protestoların yoğun olduğu kentlerde interneti keserek protestoları sabote etme girişiminde bulundu.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yerel kaynaklar, Elon Musk’a ait Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından kurulan ve internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere bağlantı sağlayan Starlink’in protesto görüntülerini sansürlediğini bildirdi.
Protestolara katılan aktivistler ve kullanıcılar, eylemlere ilişkin görüntü ve videoların hizmete sunulma aşamasında silindiğini ya da engellendiğini raporladı.
Sansüre tepki gösteren yerel kaynaklar, bu uygulamayla protestocuların sesinin bastırılmaya çalışıldığını ve sahadaki gerçeklerin görünmez kılındığını belirtti. (TY)