DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:40 10 Ocak 2026 16:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.01.2026 16:45 10 Ocak 2026 16:45
Okuma Okuma:  2 dakika

İran’daki Aralık Protestoları’nda ölenlerin sayısı 65’e yükseldi

Ülkede 14 gündür süren protestolarda 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran’daki Aralık Protestoları’nda ölenlerin sayısı 65’e yükseldi
Çizim: İranlı sanatçı Behzad Tales, (7 bin yıllık İran, 45 yıllık İslâm Rejimi’nden büyüktür).

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 65’e çıktığını bildirdi.

ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 14 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Bu süre zarfında İran’daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 7’si 18 yaşından küçük toplam 50 kişi ile 15 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, ülke genelinde toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Protestoların 13. gününde kentlere göre dağılım, Görsel: HRANA.

Devam eden protestolarda onlarca kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

“İran’daki protestolara gençler, özellikle ergenler, güçlü biçimde katılıyor”
“İran’daki protestolara gençler, özellikle ergenler, güçlü biçimde katılıyor”
6 Ocak 2026

Starlink’in protestoları sansürlediği iddiası

Öte yandan, İran devleti 8 Ocak’ta, protestoların yoğun olduğu kentlerde interneti keserek protestoları sabote etme girişiminde bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yerel kaynaklar, Elon Musk’a ait Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından kurulan ve internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere bağlantı sağlayan Starlink’in protesto görüntülerini sansürlediğini bildirdi.

Protestolara katılan aktivistler ve kullanıcılar, eylemlere ilişkin görüntü ve videoların hizmete sunulma aşamasında silindiğini ya da engellendiğini raporladı.

Sansüre tepki gösteren yerel kaynaklar, bu uygulamayla protestocuların sesinin bastırılmaya çalışıldığını ve sahadaki gerçeklerin görünmez kılındığını belirtti. (TY)

İran protestoları iran islam cumhuriyeti Aralık Protestoları Starlink sansür
ilgili haberler
İran: Protestolar tırmanırken rejim hava sahasını kapattı, interneti kesti
9 Ocak 2026
/haber/iran-protestolar-tirmanirken-rejim-hava-sahasini-kapatti-interneti-kesti-315408
DEM Parti’den İran açıklaması: Rejimi, milyonların sesine kulak vermeye çağırıyoruz
5 Ocak 2026
/haber/dem-partiden-iran-aciklamasi-rejimi-milyonlarin-sesine-kulak-vermeye-cagiriyoruz-315246
İran'da gösteriler büyüyerek sürüyor
7 Ocak 2026
/haber/iran-da-gosteriler-buyuyerek-suruyor-315324
İran: Protestoları "yabancı söylemler"e bağlayan asker ve yargıçlar halkı "el kesmek"le tehdit ediyor
7 Ocak 2026
/haber/iran-protestolari-yabanci-soylemler-e-baglayan-asker-ve-yargiclar-halki-el-kesmek-le-tehdit-ediyor-315355
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026
/haber/iran-islam-cumhuriyeti-iceride-halkin-talepleri-disarida-abd-nin-askeri-baskisi-arasinda-sikisti-315186
Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’
2 Ocak 2026
/haber/trumptan-irana-mudahale-uyarisi-315169
İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız
1 Ocak 2026
/haber/iran-cumhurbaskani-insanlar-memnun-degilse-bizim-hatamiz-315123
“İran’daki protestolara gençler, özellikle ergenler, güçlü biçimde katılıyor”
6 Ocak 2026
/haber/irandaki-protestolara-gencler-ozellikle-ergenler-guclu-bicimde-katiliyor-315282
TJA'dan İran çağrısı: Özgürlük talebi bastırılarak değil hak temelli ele alınmalı
7 Ocak 2026
/haber/tja-dan-iran-cagrisi-ozgurluk-talebi-bastirilarak-degil-hak-temelli-ele-alinmali-315332
PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz
2 Ocak 2026
/haber/pjaktan-iran-aciklamasi-diktatorluge-karsi-demokratik-girisimleri-destekliyoruz-315171
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
