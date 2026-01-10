İran’daki Aralık Protestoları’nda ölenlerin sayısı 65’e yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 65’e çıktığını bildirdi.

ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 14 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Bu süre zarfında İran’daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 7’si 18 yaşından küçük toplam 50 kişi ile 15 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, ülke genelinde toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Protestoların 13. gününde kentlere göre dağılım, Görsel: HRANA.

Devam eden protestolarda onlarca kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.