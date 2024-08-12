İran’da temyiz mahkemesi iki gazetecinin 25 yıllık cezasını 12 yıla indirdi

İran, Mahsa Amini protestoları sırasında çeşitli suçlamalarla tutukladığı ve toplamda 25 yıl hapis cezası verdiği gazeteciler Nilüfer Hamidi ve Elahe Muhammedi'nin cezasında indirime gitti.

Temyiz mahkemesi iki kadın gazeteciye verilen cezayı bozdu. Gazetecilere "ABD ile işbirliği yapmak" suçlamasıyla verilen 6’şar yıllık hapis suçlamasından beraat kararı verdi.

Temyiz mahkemesi yerel mahkemenin "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmaktan" 5’şer yıl ve "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla da 1’er yıl verdiği hapis cezalarını onadı.

Elahe Muhammadi'nin avukatı Şahabeddin Mirlohi, mahkemenin 16 Temmuz'da cezanın infazı için gerekli işlemleri başlattığını söyledi.

Mirlohi “Suçlamaların Genel Af Genelgesi’nin şartlarını karşıladığı göz önüne alındığında, Mohammadi için af çıkacağını umuyoruz. Bu davanın yürütmesinin durdurulması kararıyla kapatılacağını ümit ediyoruz" diye açıklama yaptı.

İran, Mahsa Amini haberi yapan iki gazeteciye toplamda 25 yıl hapis cezası verdi

(HA)