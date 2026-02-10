İran’da reformcu isimlere yönelik operasyonlar sürüyor

İran’da reformcu siyasetçilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası devam ediyor. Reformcu siyasetçilerden Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şekuri Rad ile muhalif lider Mehdi Kerrubi’nin oğlu Hüseyin Kerrubi tutuklandı. Reform Cephesi Sözcüsü Cevat Emam ise gözaltına alındı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Ali Şekuri Rad ve Hüseyin Kerrubi, daha önce ertelenmiş cezalarının temyiz mahkemesinde onanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reform Cephesi Sözcüsü Emam’ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

AA'nın haberine göre, Reformculara yönelik gözaltı ve tutuklamaların, Ali Şekuri Rad’a ait olduğu öne sürülen ve protestolara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ses kaydının sızdırılmasının ardından hız kazandığı iddia ediliyor. Söz konusu kayıtta Şekuri Rad’ın, İran yönetiminin gösteriler sırasında yaşanan sabotaj eylemleri ve cinayetleri baskı aracı olarak kullandığını savunduğu ileri sürüldü.

Bir gün önce de Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ve eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Muhsin Eminzade, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından “anayasaya aykırı tutum” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İran’daki reformist partiler arasında önemli bir konuma sahip olan Reform Cephesi, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan’a destek vermişti.