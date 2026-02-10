ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.02.2026 08:47 10 Şubat 2026 08:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.02.2026 08:49 10 Şubat 2026 08:49
Okuma Okuma:  1 dakika

İran’da reformcu isimlere yönelik operasyonlar sürüyor

Reformculara yönelik gözaltı ve tutuklamaların, Ali Şekuri Rad’a ait olduğu öne sürülen ve protestolara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ses kaydının sızdırılmasının ardından hız kazandığı iddia ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran’da reformcu isimlere yönelik operasyonlar sürüyor
Fotoğraf: AA

İran’da reformcu siyasetçilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası devam ediyor. Reformcu siyasetçilerden Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şekuri Rad ile muhalif lider Mehdi Kerrubi’nin oğlu Hüseyin Kerrubi tutuklandı. Reform Cephesi Sözcüsü Cevat Emam ise gözaltına alındı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Ali Şekuri Rad ve Hüseyin Kerrubi, daha önce ertelenmiş cezalarının temyiz mahkemesinde onanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reform Cephesi Sözcüsü Emam’ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

AA'nın haberine göre, Reformculara yönelik gözaltı ve tutuklamaların, Ali Şekuri Rad’a ait olduğu öne sürülen ve protestolara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ses kaydının sızdırılmasının ardından hız kazandığı iddia ediliyor. Söz konusu kayıtta Şekuri Rad’ın, İran yönetiminin gösteriler sırasında yaşanan sabotaj eylemleri ve cinayetleri baskı aracı olarak kullandığını savunduğu ileri sürüldü.

Bir gün önce de Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ve eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Muhsin Eminzade, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından “anayasaya aykırı tutum” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İran’daki reformist partiler arasında önemli bir konuma sahip olan Reform Cephesi, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan’a destek vermişti.

Haber Yeri
İstanbul
İran İran Başkonsolosluğu
ilgili haberler
İran’da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri gözaltına alındı
9 Şubat 2026
/haber/iranda-reform-cephesi-baskani-azer-mansuri-gozaltina-alindi-316473
ABD vatandaşlarını İran'ı terk etmeye çağırdı
6 Şubat 2026
/haber/abd-vatandaslarini-iran-i-terk-etmeye-cagirdi-316403
İranlı gazeteci Kaveh Taheri geri gönderme merkezinde: “Hayatı yüzde 100 tehlikede”
4 Şubat 2026
/haber/iranli-gazeteci-kaveh-taheri-geri-gonderme-merkezinde-hayati-yuzde-100-tehlikede-316339
Panahi’nin son filminin senaristi Mahmoudian, İran’da gözaltına alındı
2 Şubat 2026
/haber/panahinin-son-filminin-senaristi-mahmoudian-iranda-gozaltina-alindi-316249
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran’da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri gözaltına alındı
9 Şubat 2026
/haber/iranda-reform-cephesi-baskani-azer-mansuri-gozaltina-alindi-316473
ABD vatandaşlarını İran'ı terk etmeye çağırdı
6 Şubat 2026
/haber/abd-vatandaslarini-iran-i-terk-etmeye-cagirdi-316403
İranlı gazeteci Kaveh Taheri geri gönderme merkezinde: “Hayatı yüzde 100 tehlikede”
4 Şubat 2026
/haber/iranli-gazeteci-kaveh-taheri-geri-gonderme-merkezinde-hayati-yuzde-100-tehlikede-316339
Panahi’nin son filminin senaristi Mahmoudian, İran’da gözaltına alındı
2 Şubat 2026
/haber/panahinin-son-filminin-senaristi-mahmoudian-iranda-gozaltina-alindi-316249
Sayfa Başına Git