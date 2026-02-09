İran’da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri gözaltına alındı

İran’da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri’yi Devrim Muhafızları Ordusu gözaltına aldı. İran basınında yer alan haberlere göre yetkililer, Mansuri hakkında “anayasaya aykırı tutum” gerekçesiyle işlem başlattı.

AA'ın geçtiği habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Reform Cephesi Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile cephenin asli üyelerinden Muhsen Eminzade’yi de aynı dosya kapsamında gözaltına aldı. Yetkililer, gözaltı kararlarını “anayasaya aykırı faaliyetler ve düşman propagandasıyla eş güdüm” iddiasına dayandırdı.

Reform Cephesi, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla gözaltı kararlarını doğruladı.

Azer Mansuri, Reform Cephesi’nin önceki lideri Behzad Nebevi’nin istifasının ardından genel başkanlık görevini üstlenmişti.

(EMK)