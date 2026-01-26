İran’da protestolarda ölenlerin sayısı 5 bin 848’e yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848’e yükseldiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, HRANA’nın paylaştığı bilgilere göre, ülkenin birçok kentinde yaşanan protestolarda 41 bin 283 kişiyi gözaltına alındı. Protestolar sırasında çıkan çatışmalarda 209 güvenlik görevlisiyle birlikte toplam 5 bin 848 kişi yaşamını yitirdi. Ajans, bir önceki gün yayımladığı raporda ölü sayısını 5 bin 459 olarak duyurmuştu.

İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar

İran’daki gösteriler

İran’da gösteriler, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artmasıyla başladı. Tahran Büyük Çarşı’daki esnafın öncülüğünde başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta protestolar şiddetlendi. Yaşanan olayların ardından ülke yönetimi internet erişimini kısıtladı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfına bağlı Adli Tıp Kurumu, dün yaptığı açıklamada protestolar sırasında güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamaya göre, bu kişilerden 2 bin 427’sini “silahlı terör grupları” öldürdü. Yetkililer, 690 kişiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

Gösteriler sona ermesine rağmen ABD’nin Virginia eyaletinde faaliyet gösteren HRANA, yeni vakaları doğruladığını belirterek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeyi sürdürüyor.

