ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 08:19 26 Ocak 2026 08:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 08:23 26 Ocak 2026 08:23
Okuma Okuma:  1 dakika

İran’da protestolarda ölenlerin sayısı 5 bin 848’e yükseldi

HRANA’nın paylaştığı bilgilere göre, ülkenin birçok kentinde yaşanan protestolarda 41 bin 283 kişiyi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran’da protestolarda ölenlerin sayısı 5 bin 848’e yükseldi
FOTOĞRAF: AA

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848’e yükseldiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, HRANA’nın paylaştığı bilgilere göre, ülkenin birçok kentinde yaşanan protestolarda 41 bin 283 kişiyi gözaltına alındı.  Protestolar sırasında çıkan çatışmalarda 209 güvenlik görevlisiyle birlikte toplam 5 bin 848 kişi yaşamını yitirdi. Ajans, bir önceki gün yayımladığı raporda ölü sayısını 5 bin 459 olarak duyurmuştu.

İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
12 Ocak 2026

İran’daki gösteriler

İran’da gösteriler, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artmasıyla başladı. Tahran Büyük Çarşı’daki esnafın öncülüğünde başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta protestolar şiddetlendi. Yaşanan olayların ardından ülke yönetimi internet erişimini kısıtladı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfına bağlı Adli Tıp Kurumu, dün yaptığı açıklamada protestolar sırasında güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamaya göre, bu kişilerden 2 bin 427’sini “silahlı terör grupları” öldürdü. Yetkililer, 690 kişiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

Gösteriler sona ermesine rağmen ABD’nin Virginia eyaletinde faaliyet gösteren HRANA, yeni vakaları doğruladığını belirterek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeyi sürdürüyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
2025-2026 İran protestoları İran protestoları
ilgili haberler
HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi
24 Ocak 2026
/haber/hrana-irandaki-protestolarda-olenlerin-sayisi-5-bin-137ye-yukseldi-315977
WSJ: Trump, İran'a saldırmak için baskı yapıyor
21 Ocak 2026
/haber/wsj-trump-iran-a-saldirmak-icin-baski-yapiyor-315835
İNTERNET KESİNTİSİ DEVAM EDİYOR
İran: Protestolar 4. haftaya girerken, öldürülenlerin sayısı 5 bini aştı
20 Ocak 2026
/haber/iran-protestolar-4-haftaya-girerken-oldurulenlerin-sayisi-5-bini-asti-315793
HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 3 bin 919’a yükseldi
19 Ocak 2026
/haber/hrana-irandaki-protestolarda-olenlerin-sayisi-3-bin-919a-yukseldi-315749
EŞİK’ten İranlı kadınlara dayanışma mesajı: “Direnişinizin yanındayız”
19 Ocak 2026
/haber/esikten-iranli-kadinlara-dayanisma-mesaji-direnisinizin-yanindayiz-315740
İRAN İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ HABER AJANSI:
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e çıktı
18 Ocak 2026
/haber/irandaki-protestolarda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-3-bin-308e-cikti-315722
İran: 20. günde protestolar dinmiyor
17 Ocak 2026
/haber/iran-20-gunde-protestolar-dinmiyor-315699
Af Örgütü: İran’da baskılar, benzeri görülmemiş bir katliama dönüştü
16 Ocak 2026
/haber/af-orgutu-iranda-baskilar-benzeri-gorulmemis-bir-katliama-donustu-315663
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi
24 Ocak 2026
/haber/hrana-irandaki-protestolarda-olenlerin-sayisi-5-bin-137ye-yukseldi-315977
WSJ: Trump, İran'a saldırmak için baskı yapıyor
21 Ocak 2026
/haber/wsj-trump-iran-a-saldirmak-icin-baski-yapiyor-315835
İNTERNET KESİNTİSİ DEVAM EDİYOR
İran: Protestolar 4. haftaya girerken, öldürülenlerin sayısı 5 bini aştı
20 Ocak 2026
/haber/iran-protestolar-4-haftaya-girerken-oldurulenlerin-sayisi-5-bini-asti-315793
HRANA: İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 3 bin 919’a yükseldi
19 Ocak 2026
/haber/hrana-irandaki-protestolarda-olenlerin-sayisi-3-bin-919a-yukseldi-315749
EŞİK’ten İranlı kadınlara dayanışma mesajı: “Direnişinizin yanındayız”
19 Ocak 2026
/haber/esikten-iranli-kadinlara-dayanisma-mesaji-direnisinizin-yanindayiz-315740
İRAN İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ HABER AJANSI:
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e çıktı
18 Ocak 2026
/haber/irandaki-protestolarda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-3-bin-308e-cikti-315722
İran: 20. günde protestolar dinmiyor
17 Ocak 2026
/haber/iran-20-gunde-protestolar-dinmiyor-315699
Af Örgütü: İran’da baskılar, benzeri görülmemiş bir katliama dönüştü
16 Ocak 2026
/haber/af-orgutu-iranda-baskilar-benzeri-gorulmemis-bir-katliama-donustu-315663
Sayfa Başına Git