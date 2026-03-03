İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni

İranlı yetkililer, ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda en az 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıyı “barbarca bir eylem” ve “saldırganların işlediği sayısız suçun siciline eklenen bir başka kara sayfa” olarak niteledi.

İsrail ordusu bu bölgede bir operasyondan haberdar olmadıklarını savunurken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) olayı “ciddiyetle ele aldıklarını” söyledi.

BBC’ye göre, vurulan kız okulu, Minab kentinde, daha önce de hedef alınmış olan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir üssün yakınında bulunuyor.