İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni
ABD ve İsrail saldırısında füzeyle vurulab İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler bugün için cenaze töreni düzenlendi.
"Saldırılar çocukların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor"
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı.
Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
İranlı yetkililer, ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda en az 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıyı “barbarca bir eylem” ve “saldırganların işlediği sayısız suçun siciline eklenen bir başka kara sayfa” olarak niteledi.
İsrail ordusu bu bölgede bir operasyondan haberdar olmadıklarını savunurken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) olayı “ciddiyetle ele aldıklarını” söyledi.
BBC’ye göre, vurulan kız okulu, Minab kentinde, daha önce de hedef alınmış olan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir üssün yakınında bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre;
Madde 6
Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.
Madde 38
Devletler savaştan etkilenen çocukların korunması ve bakım altına alınması için mümkün
olan azami çabayı gösterirler. Devletler 15 yaşından küçük çocukların savaşa katılmasına
veya silah altına alınmasına izin vermemelidir.
Sözleşmeyi İsrail ve İran, 1991 yılında onayladı, ABD ise sözleşmenin tarafı değil.
