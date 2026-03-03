ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 15:25 3 Mart 2026 15:25
 SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 15:31 3 Mart 2026 15:31
Okuma:  1 dakika

İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’taki saldırılarında bombalanan Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’nda en az 153 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD ve İsrail saldırısında füzeyle vurulab İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler bugün için cenaze töreni düzenlendi.

"Saldırılar çocukların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor"
"Saldırılar çocukların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor"
Bugün 11:16
Görseli Büyüt

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı.

Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Görseli Büyüt

İranlı yetkililer, ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda en az 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıyı “barbarca bir eylem” ve “saldırganların işlediği sayısız suçun siciline eklenen bir başka kara sayfa” olarak niteledi.

İsrail ordusu bu bölgede bir operasyondan haberdar olmadıklarını savunurken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) olayı “ciddiyetle ele aldıklarını” söyledi.

BBC’ye göre, vurulan kız okulu, Minab kentinde, daha önce de hedef alınmış olan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir üssün yakınında bulunuyor.

Görseli Büyüt

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre;

Madde 6

Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.

Madde 38 

Devletler savaştan etkilenen çocukların korunması ve bakım altına alınması için mümkün
olan azami çabayı gösterirler. Devletler 15 yaşından küçük çocukların savaşa katılmasına
veya silah altına alınmasına izin vermemelidir.

Sözleşmeyi İsrail ve İran, 1991 yılında onayladı, ABD ise sözleşmenin tarafı değil.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları okul saldırısı israil ordusu abd ordusu İran
ilgili haberler
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN
"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
Bugün 09:30
/haber/iran-da-yeni-liderin-secimi-uzun-surmeyecek-317276
DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Bugün 04:10
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ni-kapatti-317264
ABD-İsrail saldırılarında dört İranlı üst düzey yetkili öldürüldü
1 Mart 2026
/haber/abd-israil-saldirilarinda-dort-iranli-ust-duzey-yetkili-olduruldu-317219
İran’da ilkokula ABD-İsrail füzesi: 148 ölü
1 Mart 2026
/haber/iranda-ilkokula-abd-israil-fuzesi-148-olu-317217
İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
1 Mart 2026
/haber/iran-dogruladi-hamaney-abd-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-317214
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
28 Şubat 2026
/haber/abd-ve-israil-irana-saldiri-baslattiklarini-duyurdu-317187
