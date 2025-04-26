İran’da limanda patlama: Yaralı sayısı 516'ya yükseldi

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Şehr Limanı'nda öğlen saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

Medyaya yansıyan görüntülerde limandan duman yükseldiği daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Bender Abbas’ın bağlı olduğu Hürmüzgan Eyaleti’nin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaptığı açıklamada patlamanın nedeninin incelendiğini söyledi. Yaralı ve muhtemel can kayıplarının sayısına ilişkin detay paylaşmadan yararlıların hastanelere sevk edildiğini belirtti. Patlamadan sonra çıkan yangını söndürme çalışmalarının da sürdüğünü aktardı. Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi ise patlamada yaralananların sayısını 281 olarak verdi. Muhtemel can kaybına ilişkin bilgi vermedi.

İlerleyen saatlerde İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, patlamada yaralananların sayısı 406 olarak açıkladı. Daha sonra da İran devlet televizyonu yaralı sayısını 516 olarak duyurdu.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Olayın, limandaki kimyasalların bulunduğu konteynerlerin patlamasıyla meydana geldiği düşünülüyor. Ülke medyasına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, patlamanın limanda sülfürün bulunduğu alanda meydana geldiğini söyledi.

Faaliyetler tamamen durdu

Patlamanın ardından ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler tamamen durduruldu.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

“Petrol rafinerisiyle bağlantısı yok”

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını, çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

Soruşturulacak

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini patlamanın derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.

İran devlet televizyonuna göre, İçişleri Bakanı Mümini, patlamanın ardından Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü.

Vali Aşuri’den gerekli bilgileri alan Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.

Mümini’nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanının da bölgeye gittiği kaydedildi.

İsrailli yetkililer patlamayla ilgileri olmadığını ileri sürdü

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

(HA)