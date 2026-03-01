ENGLISH KURDÎ
İran’da ilkokula ABD-İsrail füzesi: 148 ölü

İran haber ajansı IRNA: Güneydeki bir ilkokul ABD-İsrail saldırısında hedef alındı, çoğu çocuk en az 148 kişi öldü.

BİA Haber Merkezi

ABD-İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ilk gününde (28 Ocak Cumartesi) bir ilkokulu vurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu’nun hedef alındığını duyurdu.

Saldırıda şu ana kadar 148 kişinin öldüğü belirlendi. Hürmüzgan Valisi, okulun "üç füze saldırısının hedefi" olduğunu söyledi.

Okul, İran Devrim Muhafızları üssünden yaklaşık 600 metre uzaklıktaydı.

Fotoğraf: Mehr Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bunun "barbarca bir eylem" ve "saldırganların işlediği sayısız suçun sicilinde kara bir sayfa daha" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de saldırının fotoğrafını paylaşarak, kız okulunun yerle bir edildiğini ve "masum çocukların" öldürüldüğünü söyledi.

Öte yandan, İran'ın Mehr Haber Ajansı, başkent Tahran'ın doğusundaki bir okula düzenlenen başka bir İsrail saldırısında da en az iki öğrencinin öldüğünü bildirdi.

İran Kızılayı, ülke genelindeki hava saldırılarında en az 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

(HA)

