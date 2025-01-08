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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 17:07
2 dk Okuma

İran’da hapsedilen İtalyalı gazeteci serbest

İtalya Başbakanlığı, 19 Aralık’tan beri İran’da gözaltında tutulan gazeteci Cecilia Sala’nın "yoğun diplomasi ve istihbarat çalışmalarından" sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: unita.it
Fotoğraf: unita.it

İtalya Başbakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İran’da gözaltında tutulan İtalyalı gazeteci Cecilia Sala’nın serbest bırakıldığını ve İtalya’ya döndüğünü bildirdi.

Açıklamada, “Gazeteci Cecilia Sala’yı İtalya’ya getirecek olan uçak birkaç dakika önce Tahran’dan kalkışa geçti. Yoğun yürüttüğümüz diplomasi ve istihbarat çalışmaları sayesinde yurttaşımız İran yetkilileri tarafından serbest bırakıldı.” denildi.

İran Devrim Muhafızları Güçleri yanlısı haber ajansı Fars da İtalyan Başbakanlığının açıklamasını göstererek Sala'nın serbest bırakıldığını doğruladı.

İtalyalı gazeteci İran’da hapis
İtalyalı gazeteci İran’da hapis
27 Aralık 2024

Sala’nın gözaltına alınması

Cecilia Sala, Il Foglio ve Chora Media’da çalışıyordu. Muhabir olarak gazeteci vizesiyle Tahran’a geldikten altı gün sonra “yasaları ihlal ettiği” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ancak İran yetkilileri Sala’nın gözaltına alınması ile ilgili bir detay vermemişti.

Cecilia Sala, genellikle siyasi mahpusların tutulduğu Evin Cezaevi’ne götürülmüştü.

Ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde Sala, Evin Cezaevi’ndeki koşulların ağır olduğunu, hücresinde yerde yatmak zorunda kaldığını, kapının altından kendisine yemek verildiğini aktarmıştı.

Sala’nın gözaltına alındığı 19 Aralık’tan üç gün önce İran vatandaşı Mohammad Abedini, İran’a insansız hava aracı parçaları tedarik etmekle suçlanarak ABD talebi üzerine İtalya yetkilileri tarafından Milano’da gözaltına alınmıştı.

İran Dışişleri Bakanı sözcüsü Esmail Baghaei pazartesi günkü basın toplantısında “iki olay birbirinden tamamen bağımsızdır” demişti. Ancak batı medyası bu iki olay arasında bir karşılıklılık görüyor.

İtalya ve İran arasında diplomatik kriz

Cecilia Sala'nın İran'da hücrede tutulması, İtalya ile İran arasında diplomatik krize yol açmıştı.

4 Ocak’ta İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi Mohammad Reza Sabouri'yi Roma’ya çağırmıştı. Bakanlık, Sala'nın serbest bırakılmasını ve "insan haklarına tam saygı çerçevesinde onurlu gözaltı koşullarının" sağlanmasını talep etmişti.

5 Ocak’ta ise İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Majid Nili Ahmadabadi, İtalya'nın İran Büyükelçisi Paola Amadei'yi çağırarak İtalya’nın İran vatandaşı Mohammad Abedini’yi tutuklamasının “ABD’nin talebi üzerine olduğunu” ve “yasadışı” olduğunu söylemişti.

Önceki haftasonu ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Florida'da ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'la görüşmüştü. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Meloni ile Trump'ın Cecilia Sala'nın durumunu görüştüğünü söylemişti.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
İran İtalya tutuklanan gazeteciler diplomatik kriz Cecilia Sala
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