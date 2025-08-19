ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 17:20
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 17:33
1 dk Okuma

İran’da ‘futbolda büyücülük’ davasında iki gözaltı

Bazı futbolcular, sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını iddia etmişlerdi.

BİA Haber Merkezi

Persepolis futbol takımının soyunma odasında bulunan kâğıtlar, Fotoğraf: Pars Football

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonunda konuşan Alevi, “Bir büyücüyle irtibata geçtiğini ifade eden iki kişi gözaltına alındı,” dedi.

“Futbolda büyücülükle” ilgili 50'den fazla kişinin de ifadeye çağırıldığını dile getiren Alevi, söz konusu olayların ülkede futbol heyecanını olumsuz yönde etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Büyücülerle yıllık sözleşme iddiaları

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İran’da bir süre önce ülke medyasına dört futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.

Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını iddia etmişlerdi. (TY)

