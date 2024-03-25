İran’da erkek şiddeti: Ziba Sayyad’ı öldüren fail kaçtı

İran Urmiye’de eski kocası Celal Sayyad, 27 yaşındaki Öğretmen Ziba Sayyad’ı öldürdü. Kaçtı.

Fail erkeğin bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken Türkiye’de yaşayan ailesi bianet’e bilgi verdi.

"Adalet istiyoruz"

“Failin yakalanması için çalışıyoruz” diyen Ziba Sayyad’ın Türkiye’de yaşayan kardeşi Sercan Padişahoğlu, herkese destek çağrısı yapıyor.

“Ablam Ziba, bundan yıllar önce kuzenimizde olan bu adamla evlendi. Evliliği boyunca şiddet gördüğünü biliyoruz. Uzun bir süre bizi aramadı, sormadı. Sonra öğrendik ki üç yıl boyunca telefonuna el konulmuş bize ulaşamadı, anlatamadı. Sonunda bize ulaştı, durumu anlattı. Boşanmak istediğini söyledi. Abilerim onu bizim eve getirmeye çalıştı, ancak karşı taraf buna izin vermedi. Sonunda durumu polise bildirdik.”

“Polis yetkilileri ile birlikte karşı tarafın evine gittik ve kardeşimi o evden aldı bizim eve getirdi. Bu sırada boşanma davası açtık. 1 Mart’ta kardeşim ve eşi boşandı resmi olarak. İki çocuk babasında”

“10 Mart günü kardeşim resim öğretmenliği yaptığı okula gitti. Okulun kapısından girdiği sırada eski kocası tarafından öğrencilerinin gözü önünde ateşli silahlarla öldürüldü. Erkek kaçtı.”

“Kardeşim için adalet arıyorum” diyerek sözlerini sürdüren Padişahoğlu, seslerinin duyulmasını istiyor.

Öğretmen arkadşaları ve öğrencileri, Ziba Sayyad'ın mezarına çiçekler ve çelenk bıraktı.

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(EMK)