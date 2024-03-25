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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 11:48
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 15:48
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İran’da erkek şiddeti: Ziba Sayyad’ı öldüren fail kaçtı

“Failin yakalanması için çalışıyoruz” diyen Ziba Sayyad’ın Türkiye’de yaşayan kardeşi Padişahoğlu, herkese destek çağrısı yapıyor.

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
İran’da erkek şiddeti: Ziba Sayyad’ı öldüren fail kaçtı

İran Urmiye’de eski kocası Celal Sayyad, 27 yaşındaki Öğretmen Ziba Sayyad’ı öldürdü. Kaçtı.

Fail erkeğin bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken Türkiye’de yaşayan ailesi bianet’e bilgi verdi.

"Adalet istiyoruz"

“Failin yakalanması için çalışıyoruz” diyen Ziba Sayyad’ın Türkiye’de yaşayan kardeşi Sercan Padişahoğlu, herkese destek çağrısı yapıyor.

 “Ablam Ziba, bundan yıllar önce kuzenimizde olan bu adamla evlendi. Evliliği boyunca şiddet gördüğünü biliyoruz. Uzun bir süre bizi aramadı, sormadı. Sonra öğrendik ki üç yıl boyunca telefonuna el konulmuş bize ulaşamadı, anlatamadı. Sonunda bize ulaştı, durumu anlattı. Boşanmak istediğini söyledi. Abilerim onu bizim eve getirmeye çalıştı, ancak karşı taraf buna izin vermedi. Sonunda durumu polise bildirdik.”

“Polis yetkilileri ile birlikte karşı tarafın evine gittik ve kardeşimi o evden aldı bizim eve getirdi. Bu sırada boşanma davası açtık. 1 Mart’ta kardeşim ve eşi boşandı resmi olarak. İki çocuk babasında”

“10 Mart günü kardeşim resim öğretmenliği yaptığı okula gitti. Okulun kapısından girdiği sırada eski kocası tarafından öğrencilerinin gözü önünde ateşli silahlarla öldürüldü. Erkek kaçtı.”

“Kardeşim için adalet arıyorum” diyerek sözlerini sürdüren Padişahoğlu, seslerinin duyulmasını istiyor. 

Öğretmen arkadşaları ve öğrencileri, Ziba Sayyad'ın mezarına çiçekler ve çelenk bıraktı.  

Erkek şiddeti Şubat 2024
Erkek şiddeti Şubat 2024
7 Mart 2024

(EMK)

 

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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