İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı.

Reisi, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında yer alan barajın açılışına katıldı.

Açılışın ardından helikopter başkent Tahran’a dönmek için havalandı.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle helikopterin zorunlu iniş yaptığını yazarken, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı kaza nedeniyle olayın yaşandığını aktardı.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve bölgeye ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

İran İçişleri Bakanı Vahidi konvoyda üç helipoter olduğu bilgisini vererek, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" dedi.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri ise, Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.

Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

İran Kızılayı da kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığını aktardı.

Reisiyle birlikte helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati’nin de olduğu belirtiliyor.

(HA)