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YT: Yayın Tarihi: 20.10.2026 12:32 20 Ekim 2026 12:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.10.2026 13:00 20 Ekim 2026 13:00
Okuma Okuma:  1 dakika

İran’da bir ayda en az 72 kişi idam edildi

“İdama Hayır Salıları” kampanyası, İran’da idam cezalarının sona erdirilmesi ve idam tehdidi altındaki mahpusların yaşamlarının korunması için ortak mücadele çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran’da bir ayda en az 72 kişi idam edildi
Fotoğraf: MA
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*İran'daki cezaevlerinde 143 haftadır süren "İdama Hayır Salıları" kampanyası, 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında en az 72 kişinin idam edildiğini duyurdu. 66 cezaevinde devam eden kampanya, baskıların ve idamların insan hayatını tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

*Aralık 2025 ve Ocak 2026'daki ayaklanmalara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan çok sayıda mahpus idam cezası ve infaz riskiyle karşı karşıya.

*Uluslararası Af Örgütü, Ocak 2026'daki protestolara katılan 20 kişinin yakın zamanda idam edilme riski altında olduğu uyarısında bulundu. Kürt kadın hakları aktivisti Werîşe Muradî'ye ikinci kez idam cezası verildi. Kampanya, idam cezalarının sona erdirilmesi ve mahpusların yaşamlarının korunması için ortak mücadele çağrısı yaptı.

İran’da idam cezalarına karşı cezaevlerinde sürdürülen “İdama Hayır Salıları” kampanyası, 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında en az 72 kişinin idam edildiğini açıkladı. Kampanya, idam cezalarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

MA’nın haberine göre, cezaevlerinde 143’üncü haftasına giren “İdama Hayır Salıları” kampanyası, İran genelinde 66 cezaevinde sürüyor. Kampanyanın yaptığı yazılı açıklamada, baskıların, gözaltıların ve idamların insan hayatını tehdit etmeye devam ettiği belirtilerek, “İdam cezasına karşı mücadelemize devam ediyoruz” denildi.

Açıklamada, İran’da Mehr ayı olarak bilinen 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında en az 72 kişinin idam edildiği kaydedildi.

Özellikle Aralık 2025 ve Ocak 2026’daki ayaklanmalara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan çok sayıda mahpusun idam cezasına çarptırılma ve cezalarının infaz edilmesi riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü’nün de Ocak 2026’daki ayaklanmalara katılan 20 protestocunun yakın zamanda idam edilme riski altında olduğu uyarısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, daha önce en az 34 kişinin idam edildiğine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı belirtildi.

Werîşe Muradî’ye ikinci kez idam cezası

Açıklamada, Kürt kadın hakları aktivisti Werîşe Muradî’ye ikinci kez idam cezası verildiği de hatırlatıldı.

“İdama Hayır Salıları” kampanyası, İran’da idam cezalarının sona erdirilmesi ve idam tehdidi altındaki mahpusların yaşamlarının korunması için ortak mücadele çağrısı yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İran idam tartışmaları idam cezaları idam cezası
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