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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 09:44
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2023 09:54
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YENİ RAPOR

İran’da 9 ayda bin 700 kişi tutuklandı

Aynı rapora göre 13’ü çocuk, 8’i kadın en az 125 Kürt protestocu, güvenlik güçlerince öldürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/09/30/iranda-9-ayda-bin-700-kisi-tutuklandi.jpg

Hengaw İnsan Hakları Örgütü, sosyal medya hesabından, 2023 yılı başından bu yana İran rejimi tarafından bin 700 kişinin tutuklandığını duyurdu. 

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Açıklamada, tutuklanan bin 700 kişiden 902’sinin Kürt, 302’sinin ise Beluç olduğu belirtildi. 

MA'nın geçtiği habere göre, birkaç ay önce Birleşmiş Milletler İran İnsan Hakları Özel Temsilcisi, Jîna Mahsa Amini öldürülmesiyle başlayan protestoların ardından İran’da yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor yayımladı.

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Raporda insan hakları ihlallerine maruz kalanların yarısından fazlasının Kürt ve Beluç yurttaşlardan oluştuğu kaydedildi.  

Rapora göre, İran’ın özellikle batı Azerbaycan’ın güneyindeki ve Doğu Kürdistan kentlerinde baskı ve insan hakları ihlallerinin arttığı belirtiliyor. 

Ayrıca aynı rapora göre 13’ü çocuk, 8’i kadın en az 125 Kürt protestocu, güvenlik güçlerince öldürüldü.

(EMK)

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