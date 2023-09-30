İran’da 9 ayda bin 700 kişi tutuklandı

Hengaw İnsan Hakları Örgütü, sosyal medya hesabından, 2023 yılı başından bu yana İran rejimi tarafından bin 700 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İRAN Jîna Mahsa Amini protestoları: Bin kişi hakkında iddianame

Açıklamada, tutuklanan bin 700 kişiden 902’sinin Kürt, 302’sinin ise Beluç olduğu belirtildi.

MA'nın geçtiği habere göre, birkaç ay önce Birleşmiş Milletler İran İnsan Hakları Özel Temsilcisi, Jîna Mahsa Amini öldürülmesiyle başlayan protestoların ardından İran’da yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor yayımladı.

İRAN Jîna Mahsa Amini protestolarında bugüne kadar 524 kişi öldü

Raporda insan hakları ihlallerine maruz kalanların yarısından fazlasının Kürt ve Beluç yurttaşlardan oluştuğu kaydedildi.

Rapora göre, İran’ın özellikle batı Azerbaycan’ın güneyindeki ve Doğu Kürdistan kentlerinde baskı ve insan hakları ihlallerinin arttığı belirtiliyor.

Ayrıca aynı rapora göre 13’ü çocuk, 8’i kadın en az 125 Kürt protestocu, güvenlik güçlerince öldürüldü.

(EMK)