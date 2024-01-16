İran’da 17 ay sonra tahliye edilen gazetecilere şimdi de başörtü davası

İran, Jîna Mahsa Amini'nin ölümünü haberleştirerek dünyanın olayı bilmesini sağlayan gazeteciler Nilüfer Hamedi ve Elahe Muhammedi’ye ‘başörtüsü davası’ açtı.

İki gazeteci 17 aylık tutukluluğun ardından 14 Ocak’ta tahliye edilmişlerdi.

Mizan Haber Ajansı, Tahran’daki Evin Cezaevi’nden çıktıktan sonra başörtü kurallarına uymayarak fotoğraf yayınladıkları gerekçesiyle iki gazeteci hakkında yeni dava açıldığını duyurdu. Muhammedi ve Hamedi’nin yurtdışına çıkış yasağı da bulunuyor.

Gazeteciler, hapisten çıktıktan sonra paylaşılan görüntülerinde başlarını örtmediği için hakim karşısına çıkacak.

Toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı

Jîna Mahsa Amini, 'başörtüsünü düzgün bağlamadığı' gerekçesiyle İran'da 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül 2022'de hayatını kaybetti.

Shargh (Şark) gazetesi için çalışan Nilüfer Hamedi, Amini'nin ölüm haberini veren ilk gazeteci oldu. Babası ve büyükannesinin, Amini'nin öldüğünü öğrendikten sonra sarılırken fotoğrafını çekti ve bunu "Siyah matem elbisesi ulusal bayrağımız haline geldi" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Elahe Muhammedi ise Shargh gazetesi gibi reformcu bir gazete olan Ham-Mihan için çalışıyordu. Amini'nin memleketi Sakkız'daki cenazesi hakkında yazı yazdı. Yüzlerce kişinin "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları attığını bildirdi.

Amini'nin cenazesinin ardından, daha fazla özgürlükten, rejimin devrilmesine kadar uzanan taleplerle protesto gösterileri ülke geneline hızla yayıldı. Protestoların başlamasından kısa bir süre sonra iki gazeteci tutuklandı ve ABD hükümetiyle işbirliği ve ulusal güvenliğe karşı gizli anlaşma yapmakla suçlandı. Sırasıyla 13 ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

İki gazeteci karara itiraz ettiler. Tutuklandıktan 17 ay sonra 14 Ocak’ta da 10 milyar tümen (yaklaşık 200 bin dolar) kefaretle tahliye oldular. İki gazeteci geçen yıl Guillermo Cano Basın Özgürlüğü Ödülüne layık görülmüştü.

İran, Mahsa Amini haberi yapan iki gazeteciye toplamda 25 yıl hapis cezası verdi

286781