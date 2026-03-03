ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 13:37 3 Mart 2026 13:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 14:44 3 Mart 2026 14:44
Okuma Okuma:  4 dakika

İran’a saldırılar sınır komşusu Van’da yaşamı nasıl etkiledi?

Gazeteci Ruşen Takva, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının Van'da yarattığı ekonomik ve toplumsal etkiyi "Otellerde doluluk yüzde 5'e düştü, 500 milyon dolarlık kayıptan söz ediliyor ve sınır köylerinde bomba sesi duyuluyor" sözleriyle anlattı.

Nalin Öztekin

ENRead in English
Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

ENRead in English
Görseli Büyüt
İran’a saldırılar sınır komşusu Van’da yaşamı nasıl etkiledi?
Fotoğraf: Ruşen Takva / Kapıköy sınır kapısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dördüncü gününde sürerken savaşın yaklaşık 30 kilometre ötesinde sınır hattındaki Van'da birkaç gündür “sakinlik” hâkim görünse de, şehrin ekonomisi ve toplumsal psikolojisi aynı ölçüde sakin değil.

Gazeteci Ruşen Takva’nın sahadaki temasları; otelcilerden köy sakinlerine, ticaret odası verilerinden sınır geçişlerindeki fiili uygulamalara kadar uzanan geniş bir tablo çiziyor. Bölgede yaşayan Takva, İran’daki savaş atmosferinin ekonomik ve gündelik hayata etkilerini bianet'e anlattı.

Takva’ya göre Van piyasasının yaklaşık yüzde 70’i İran’a bağımlı. Komşuluk ilişkisinin yalnızca coğrafi değil, ekonomik bir “bağlılık” ürettiğini vurgulayan Takva, bu bağımlılığın 295 kilometrelik sınır hattıyla birlikte daha da belirleyici hâle geldiğine dikkat çekiyor.

"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN
"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
Bugün 09:30

Otellerde doluluk yüzde 5'e düştü

Şehrin en hızlı etkilenen sektörlerinin başında turizm geliyor. Takva’nın görüştüğü otel işletmecileri, bu dönemde normal şartlarda yüzde 90-95 seviyelerinde olması beklenen doluluk oranlarının “şu aşamada yüzde 5’e kadar gerilediğini” aktarıyor.

Newroz döneminin turistik hareketlilik yarattığını belirten Takva, bu yıl bambaşka bir manzara ile karşılaşıldığını söylüyor. Otelcilerin neredeyse tamamı, Mart ayındaki Newroz kaynaklı ziyaretlerin ve rezervasyonların “neredeyse tamamının iptal edildiğini” bildirmiş.

Fotoğraf: Ruşen Takva
"Saldırılar çocukların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor"
"Saldırılar çocukların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor"
Bugün 11:16

"500 milyon dolarlık kayıp"

Ekonomik etkilerin boyutu, ticaret odası verileriyle daha görünür hâle geliyor. Takva’nın paylaştığı verilere göre 2025 yılında Van’ı 770 bin İranlı turist ziyaret etti. Bu yıl için hedef 1 milyondu. Ancak yılın ilk iki ayında savaş nedeniyle bu hedeften uzaklaşıldı.

Takva, kişi başı harcama ortalamasının 500 dolar civarında olduğunu hatırlatarak, “1 milyon turistin gelmiyor olmasının” Van açısından bu yıl için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kayıp anlamına geldiğini aktarıyor. Takva’ya göre kısa ve orta vadede en belirgin sosyal ve ekonomik yansımalar, şimdilik bu rakamlarla somutlaşıyor.

"Savaş istemiyoruz, İran’ın geleceğine karar verecek olanlar sadece burada yaşayanlardır"
"Savaş istemiyoruz, İran’ın geleceğine karar verecek olanlar sadece burada yaşayanlardır"
1 Mart 2026

"Sınır hattında göç dalgası beklentisi var"

İran sınırı, uluslararası kamuoyunun da merceğinde. Takva, Avrupa ve dünyada “yeni bir göç dalgası olur mu?” sorusunun yanıtı için gözlerin sınır kapılarına ve kaçak rotalara çevrildiğini ancak sahada şimdilik bu beklentiyi karşılayan bir hareketlilik görülmediğini anlatıyor.

Takva’nın izlenimi, İranlıların henüz “savaş psikolojisine” girmediği yönünde:

"Ülkeyi terk etmiyorlar; turizm, tatil ve seyahat için gelmeyi planlayanlar ise ziyaretlerini ertelemiş görünüyor. Bu nedenle resmi geçişlerin de 'normal seyrin çok altında' seyrediyor."

İran Komünist Partisi: Saldırılar ‘kurtuluş’ değil, ulusal egemenlik ihlali
İran Komünist Partisi: Saldırılar ‘kurtuluş’ değil, ulusal egemenlik ihlali
1 Mart 2026
Fotoğraf: Ruşen Takva / Kapıköy sınır kapısında bulunan İran bayrağı, yas ve intikam anlamına gelen siyah bayrakla değiştirildi.

İran’dan fiili kısıtlama

Takva, savaşın ikinci gününde İran tarafının “resmi olmasa da fiilen” İranlıların Türkiye’ye çıkışını durdurduğunu söylüyor. Gerekçe olarak “bağlantı kesildiği” ve “pasaport sisteminin çöktüğü” iddiası öne sürülmüş. Bu süreçte yalnızca Türkiye vatandaşları, çifte vatandaşlar ve üçüncü ülke vatandaşlarının geçebildiği; onların işlemlerinin de manuel (elle imza) yürütüldüğü aktarılıyor.

Takva, üçüncü gün itibarıyla bu bürokratik engellerin kaldırıldığını ve gelişlerde sorun yaşanmadığını belirtirken, “şu an İran’a girişin yasak” olduğunu; yalnızca İran vatandaşlarının İran’a girebildiğini, diğer ülke vatandaşlarına izin verilmediğini kaydediyor.

İHD'den 'İran' açıklaması: Sivillerin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz
İHD'den 'İran' açıklaması: Sivillerin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz
2 Mart 2026

“Savaş İran’da ama Van’ın 30 kilometre ötesinde”

Ekonomik tablo kadar çarpıcı olan bir diğer boyut ise bölgedeki tedirginlik. Takva, “Kürtlerin savaşla mesaisi çok” diyerek, savaşın gerçekliğini Türkiye’de en iyi anlayan kesimlerden birinin Kürtler olduğunu; yakıcı sonuçları en fazla onların hissettiğini vurguluyor.

Van, Hakkari ve İran’a yakın bölgelerde yaşayan Kürtlerin kaygısının yüksek olduğunu söyleyen Takva, bu tedirginliğin kimi zaman İran’daki İranlılardan bile fazla olduğunu düşündüğünü dile getiriyor.

Sınırın altındaki köylerle de temas kurduklarını belirten Takva’nın aktardığına göre, köy sakinleri “her gece neredeyse” savaşın etkisini ve bomba seslerini duyduklarını söylüyor. Bazı köylerde roket izlerinin görülmeye başlandığı, hatta görüntü alınmaya başlandığı bilgisi de paylaşılıyor.

Takva’nın ifadesiyle: "Savaş İran’da sürüyor olabilir ama Van’ın burnunun dibinde, yaklaşık 30 kilometre ötesinde devam ediyor. Bu yakınlık, toplum üzerinde ciddi bir etki yaratmış durumda."

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Van ruşen takva ABD İsrail İran'a saldırdı 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları Hakkari
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI
Ladino deyişleri çocuklarla buluştu
28 Şubat 2026
Ladino deyişleri çocuklarla buluştu
Otizmli Uğur Yıldırım'ın öldüğü bakım merkezinde 100'den fazla ihmal ve istismar
26 Şubat 2026
Otizmli Uğur Yıldırım'ın öldüğü bakım merkezinde 100'den fazla ihmal ve istismar
Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi
25 Şubat 2026
Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi
Çocuk işçi Mustafa Eti davasında bilirkişi patronu "kusursuz" buldu
24 Şubat 2026
Çocuk işçi Mustafa Eti davasında bilirkişi patronu "kusursuz" buldu
Çocuklara sosyal medya yasağı “koruma” mı, “hak gaspı” mı?
20 Şubat 2026
Çocuklara sosyal medya yasağı “koruma” mı, “hak gaspı” mı?
Sayfa Başına Git