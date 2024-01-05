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Yayın Tarihi: 5 Ocak 2024 12:49
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2024 12:51
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İran, yönetmen Mensur Kerîmeyan’ın gömülmesine izin vermedi

İran rejim güçlerinin Sinê kentinde toprağa verilmesine izin vermediği yönetmen Mensur Kerîmeyan’ın cenaze töreni Süleymaniye’de düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran, yönetmen Mensur Kerîmeyan’ın gömülmesine izin vermedi
Fotoğraf: ANHA

İran yönetimi, Türkiye’nin hava saldırıları sonucunda 26 Aralık’ta Rojava’da öldürülen yönetmen Mensur Kerîmeyan’ın doğduğu Sinê kentinde gömülmesine izin vermedi.

Kerîmeyan’ın öldürüldüğü haberini almaları üzerine 30 Aralık 2023’te Kuzey ve Doğu Suriye’ye giden ailesi, burada düzenlenen törenin ardından cenazelerini teslim alıp karayolu ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden Sinê’ye doğru yola çıktı. 

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Tören 7 Ocak’ta

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, cenazelerini defnetmek isteyen aile, İran rejim güçlerinin engeli ile karşılaştı. Bir hafta süren girişimlere rağmen cenazenin defnedilmesine izin çıkmadı. 

Bunun üzerine ailesi Kerîmeyan’ın cenazesini Süleymaniye kentinde defnetme kararı aldı.

Kerîmeyan’ın cenazesi, 7 Ocak’ta Şêx Ebas Mezarlığında toprağa verilecek.

1984 doğumlu yönetmen, 20 yıldır sinema ile ilgileniyordu. Son iki yıldır ise çalışmalarını Kuzey ve Doğu Suriye’de yürütüyordu. (TY)

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