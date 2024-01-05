İran, yönetmen Mensur Kerîmeyan’ın gömülmesine izin vermedi

İran yönetimi, Türkiye’nin hava saldırıları sonucunda 26 Aralık’ta Rojava’da öldürülen yönetmen Mensur Kerîmeyan’ın doğduğu Sinê kentinde gömülmesine izin vermedi.

Kerîmeyan’ın öldürüldüğü haberini almaları üzerine 30 Aralık 2023’te Kuzey ve Doğu Suriye’ye giden ailesi, burada düzenlenen törenin ardından cenazelerini teslim alıp karayolu ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden Sinê’ye doğru yola çıktı.

"Mensur Kerîmeyan'ın kamerasını asla yerde bırakmayacağız"

Tören 7 Ocak’ta

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, cenazelerini defnetmek isteyen aile, İran rejim güçlerinin engeli ile karşılaştı. Bir hafta süren girişimlere rağmen cenazenin defnedilmesine izin çıkmadı.

Bunun üzerine ailesi Kerîmeyan’ın cenazesini Süleymaniye kentinde defnetme kararı aldı.

Kerîmeyan’ın cenazesi, 7 Ocak’ta Şêx Ebas Mezarlığında toprağa verilecek.

1984 doğumlu yönetmen, 20 yıldır sinema ile ilgileniyordu. Son iki yıldır ise çalışmalarını Kuzey ve Doğu Suriye’de yürütüyordu. (TY)