"İran ve Türkiye, ticaretteki engellerin kaldırılması gerektiğinde mutabık"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın başkenti Tahran’a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bakanlık görevini yürütürken dördüncü kez İran’a geldiğini dile getiren Fidan, daha önceki görevlerinde de İran’a gelip gittiğini paylaştı.

Fidan, Arakçi ile uluslararası ortamlarda sık sık bir araya geldiklerini ve bütün önemli gelişmeleri telefonla müzakere ettiklerini aktararak, işbirliğinden ötürü mevkidaşına teşekkür etti.

Görüşmelerin son derece verimli geçtiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

“Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor”

Fidan, başta sınırları daha etkin kullanmak olmak üzere ticaretin geliştirilmesi için ikili ilişkilerde yapılması gereken birçok şey bulunduğuna işaret ederek, “Bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var” ifadelerini kullandı.

“Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor” diyen Fidan, İran ile Türkiye’nin büyük nüfus ve ekonomiye sahip ve iki toplumun birbirine çok yakın olduğuna dikkati çekti.

Fidan, tarafların yoğun şekilde etkileşim halinde olduğunu ve ticaret yaptığını, her yıl milyonlarca kişinin İran ile Türkiye arasında seyahat ettiğini belirterek, bunu daha sistemli şekilde ileriye taşımak için somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini gördüklerini paylaştı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecekteki Tahran ziyaretiyle Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin (YDİK) 9’uncu toplantısını İran’da yapacaklarını dile getiren Fidan, kendisinin İran’a ziyaretinin, Erdoğan’ın ziyareti için ön hazırlık niteliği de taşıdığını kaydetti.

Fidan, iki ülke arasındaki teknik, ekonomik ve ticari konuların masaya yatırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

İran’a yönelik yaptırımlar ve müzakereler

İran’ın nükleer müzakerelerinde Ankara’nın her zaman Tahran’ın yanında olduğunu Arakçi’ye söylediğini dile getiren Fidan, “Bizim amacımız İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi” dedi.

Fidan, İran’ın yıllardır maruz kaldığı bu yaptırımların haksız olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini bildirerek, devam eden süreçlerin bir noktaya varması konusunda Türkiye’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Arakçi: Yakın gelecekte Van Konsolosluğumuz açılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasına işaret ederek “İran, Türkiye ile gaz anlaşmasının uzatılmasına ve enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine hazırdır” ifadelerini kullandı.

Yeni bir sınır kapısı ve ticaret merkezlerinin açılması, iki ülkenin tren yolu hattıyla bağlanması ve tercihli ticaret için teknik düzeyde uzmanların toplantı yapması konusunun ele alındığını aktaran Arakçi, yakın gelecekte İran’ın Van Konsolosluğunun açılacağını, bunun ikili ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

İran nükleer müzakereleri ve ABD’nin yaptırımları, Filistin konusunda ortak çabalar, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi ihlali gibi bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığına işaret eden Arakçi, “Suriye’nin istikrar ve huzuru toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıdır ve en büyük tehdit İsrail’den gelmektedir” dedi.

