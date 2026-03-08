İran Uzmanlar Meclisi: Seçim yapıldı ve yeni lider belirlendi

İran’da Ayetullah Ali Hamaney’e düzenlenen suikastın ardından yeni dini lideri seçecek olan Uzmanlar Meclisi’nin uzlaşmaya vardığı açıklandı.

İran Anayasası’na göre dini lider, halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi’nin, anayasada belirtilen nitelikleri taşıyan din adamları arasından yaptığı değerlendirme ve seçim sonucunda belirleniyor. 28 Şubat’taki Hamaney suikastının ardından ise ülke, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi tarafından seçilen Ayetullah Ali Rıza Arafi’den oluşan Geçici Liderlik Konseyi tarafından yönetiliyor.

İran’ın yarı resmî Mehr Haber Ajansı’na konuşan Uzmanlar Meclisi üyesi Seyyid Muhammed Mehdi Mirbakıri, şunları kaydetti:

“Liderliğin belirlenmesi meselesi, milletin uzmanlarının büyük ve ağır sorumluluklarından biridir. Bu kıymetli isimler ciddi biçimde çalışıyorlar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Kesin ve ezici çoğunluğa dayanan bir görüş ortaya çıkmıştır. Ancak sonuçta bu zor şartlarda bazı engeller de vardır. Bu işin sağlam bir şekilde ve yeterli dikkatle yürütülmesi gerekir; elbette zaman da kaybedilmemelidir. Söylenecek sözler dinlenmelidir.”

İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Alemülhüda: “Seçim yapıldı ve lider belirlendi”

88 üyeli Uzmanlar Meclisi’nin Razavi Horasan eyaleti temsilcisi Seyyid Ahmed Alemülhüda da “Liderlik konusunda seçim yapıldı ve lider belirlendi” açıklamasında bulundu.

İran medyasının aktardığına göre Alemülhüda, “Uzmanlar Meclisi’nin hâlâ karar vermediği izlenimini yaratmaya çalışan tüm söylentiler ve haberler apaçık yalandır. Anayasa gereği, Uzmanlar Meclisi üyeleri dâhil hiç kimsenin görüşünü değiştirme hakkı yoktur” dedi.

Alemülhüda sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda her şey Uzmanlar Meclisi Sekretaryası’na bağlı. Ayetullah Haşim Hüseyni Buşehri şu anda Uzmanlar Meclisi’nin kararını tebliğ etme ve kamuoyuna duyurma görevini yürütüyor.”

Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?

“Yüz yüze toplantı mümkün olmadı”

Uzmanlar Meclisi’nin Huzistan eyaleti temsilcisi Ayetullah Muhsin Haydari Alekesir, Nournews tarafından bugün yayımlanan videoda, mevcut koşullarda nihai oylama için meclisin yüz yüze toplanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yakın Doğu Haber’in aktardığına göre, Muhsin Haydari Alekesir, seçimin, Hamaney’in “düşman tarafından nefret edilen, ancak halkı tarafından sevilen” tavsiyesi doğrultusunda yapıldığını ifade etti.

Haydari Alekesir, yeni lider hakkında “Hatta Büyük Şeytan [ABD] bile onun adını zikretti” dedi.

İran: "Uzmanlar", öldürülen Ayetullah Ali Hamaney yerine oğlu Müçteba'yı getirdi

Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin çevrimiçi toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney’in yeni lider olarak seçildiği iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da yeni lider olarak Mücteba Hamaney’in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirterek “Hamaney’in politikalarını devam ettirecek ve ABD’yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum” demişti.

(VC)