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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 17:51
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 18:06
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İran seçimlerinin ikinci turu: Oy verme süresi uzatıldı

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi, 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu için yerel saatle 20.00'ye kadar oy vermeye devam edilebileceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran seçimlerinin ikinci turu: Oy verme süresi uzatıldı
*Fotoğraf: AA

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda saat 18.00'de sona ermesi öngörülen oy verme süresi saat 20.00'ye kadar uzatıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen oy verme süresinin Seçim Kurulu Merkezi'nin kararıyla saat 20.00'ye kadar uzatıldığını belirtti.

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Oy vermek isteyen seçmenlerin seçim merkezlerindeki varlığının devam etmesi durumunda Seçim Kurulu Merkezi ihtiyaca göre yeniden süreyi uzatabilir.

İran seçim kanunlarına göre ihtiyaç duyulması halinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılabiliyor.

İran'da 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

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Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy alamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.

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(RT)

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