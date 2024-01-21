İran: Şam’a saldırı, İsrail’in IŞİD bağlantısını gösteriyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, Suriye’nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 5 mensubunun öldüğünü açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in saldırısında “Suriye'de görevli askeri danışmanları ve türbe savunucusu” olarak nitelendirilen İranlılardan 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Suriye haber ajansı SANA, dün İsrail'in, Şam'ın Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.

“İran tarafından cevapsız bırakılmayacak”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail’in Şam’a yönelik saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirerek bu saldırıların "İsrail’in direniş cephesine karşı çaresizliğini gösterdiğini" ifade etti.

Saldırıda İran’ın 5 askeri danışmanının yanı sıra Suriye güçlerinden de ölenlerin olduğunu belirten Reisi, bu saldırının "İran tarafından cevapsız bırakılmayacağını" ifade etti.

Reisi, saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları üyesi Hücccetullah Omidvar, Ali Ağazade, Hüseyin Muhammedi, Said Kerimi ve Muhammed Emin Muhammedi için ülkeye, yakınları ve ailelerine baş sağlığı diledi.

BMGK’ya çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani da yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Kenani, "İsrail’in, Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal etmesinin ve Suriye'deki çeşitli hedeflere yönelik saldırgan ve provokatif saldırılarını artırmasının kendi güçsüzlük ve çaresizliğini gösterdiğini" söyledi.

Tel Aviv'in Şam’a yönelik saldırısını "suç niteliğinde ve terörist bir eylem" olarak nitelendiren Kenani, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların söz konusu saldırıya tepki göstermesi ve kınaması gerektiğini kaydetti.

İran askerlerinin, Suriye hükümetinin resmi daveti ile askeri danışman olarak Suriye’de bulunduğunu savunan Kenani, "Suriye’d) barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde önemli rol oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar" dedi.

Kenani, İsrail'in İran askerlerini öldürmesinin, “Tel Aviv'in bölgedeki bazı terör örgütleri ve IŞİD ile derin ilişkisini açıkça gösterdiğini” belirtti. Tahran'ın bu saldırının siyasi, hukuki ve uluslararası takibini yapacağını vurgulayan Kenani, İran'ın "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun" altını çizdi.

ABD’den Irak saldırısıyla ilgili açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından Irak'ın batısında dün yerel saatle 18.30'da Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği belirtilirken, hasar tespit çalışmasının da devam ettiği kaydedildi. Bazı ABD personelinin ise "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmesinden geçtiği ve en az bir Irak askerinin de yaralandığı ifade edildi. Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, saldırıda bir Iraklı askerin yaralandığını duyururken, Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup üsse yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

(AS)