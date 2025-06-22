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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2025 16:30
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İran: Radyasyon sızıntısı tespit edilmedi

ABD'nin vurduğu nükleer tesislerden radyasyon sızıntısı olmadığı açıklandı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran: Radyasyon sızıntısı tespit edilmedi

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, bugün nükleer tesislere yapılan saldırılarda herhangi bir radyasyona rastlanmadığını, 11 kişinin yaralandığını belirtti

Kızılay Başkanı Kulivend ABD ve İsrail’in saldırdığı nükleer tesislerdeki duruma ilişkin devlet televizyonuna konuştu.

Kızılay ekiplerinin tam teşekküllü olarak çalışmaya devam ettiğini kaydeden Kulivend, saldırıların gerçekleştirildiği nükleer tesislerde herhangi bir radyasyona rastlanmadığını söyledi.

Kullivend söz konusu saldırılarda hayatını kaybeden olmadığını aktararak yaralanan 11 kişiden 7'sinin ise taburcu edildiği bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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