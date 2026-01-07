İran: Protestoları "yabancı söylemler"e bağlayan asker ve yargıçlar halkı "el kesmek"le tehdit ediyor

İran Başyargıcı Gulamhüseyin Muhsini Ejei ölümlerle süren protestoları “İsrail ve ABD Başkanının açıklamalarının ardından sokaklara dökülüp isyan ve huzursuzluk çıkar[mak]" olarak niteledi.

İran'ın en yüksek yargı yetkilisi, kötüleşen ekonomik krizi protesto için sokaklara dökülenleri "İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmana yardım e[tmek]" ile suçladı ve "hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceği" konusunda uyardı. ABD ile İsrail'i de "kaos yaratmakla" suçladı.

İran'da karışıklıklar büyürken ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Tahran'ın “barışçıl protestocuları şiddet kullanarak öldürme alışkanlığı"nı diline dolamış ve ABD'nin "protestocuların yardımına koşacağı”nı iddia etmişti.

Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’

İran Ordu Komutanı: "Saldırganların eli kesilecek"

Ejei'nin ardından, İran Ordu Komutanı, ülkeyi hedef alan "söylemler" nedeniyle önleyici askeri harekâta girişme tehdidinde bulundu.

İsrail'in "12 günlük savaş"ta üst düzey İranlı komutanları öldürerek safdışı etmesi ardından başkomutanlığı devralan Tümgeneral Emir Hatemi, askeri akademi öğrencilerine yaptığı konuşmada, ülkenin "herhangi bir saldırganın elini keseceğini" söyledi.

Al Jazeera'nın haberine göre Hatemi, “Bugün İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumunun savaştan önceki döneme göre çok daha yüksek olduğunu güvenle söyleyebilirim." dedi. "Düşman bir hata yaparsa, daha kararlı bir karşılık görecektir.”

Kayıplar

İran protestoların bastırılması sürecindeki insani kayıp sayılarını açıklamadı. Yurt dışından yayın yapan İran İnsan Hakları Aktivistleri Ağı HRANA, 11 gündür süren protestolarda en az 36 kişinin öldüğünü ve en az 2 bin 76 kişinin tutuklandığını bildirdi. Bu sayılar doğrulanmış değil.

İran'ın en yüksek dini lideri ve devletin asli başkanı Ayetullah Ali Hamaney, Trump'ın açıklamaları ardından "düşmana boyun eğmeyeceklerini" söylemişti.

Ancak hükümet bir yandan da halkın öfkesini dindirmek üzere bazı yatıştırıcı olduğunu düşündüğü önlemlere başvurmayı sürdürüyor. Çarşamba günü pirinç, et ve makarna gibi temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarını telafi amacıyla döviz borsasında 7 dolara denk gelen bir ek ödeme başlattı. Ancak destek genellikle yetersiz olarak değerlendirildi.

(AEK)