İran: Protestolar dördüncü günde tüm ülkeye yayılıyor

İran'da halkın kötüleşen ekonomik koşullar ve düşen yaşam standartlarına karşı giriştiği protestolar dördüncü gününde İslam Cumhuriyeti genelinde tüm kentlere yayıldı. Güvenlik güçleri ile siviller arasında çatışmalar çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu, ulusal para birimi riyalin değerinin tarihin en düşük düzeyine inmesi ve gıda fiyatlarında büyük pahalılığa yol açan enflasyonun aralıkta yüzde 40'ı aşmasının yol açtığı karışıklıklar yayılarak Tahran sokaklarına ve başkentin dışına taştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın protestocuları yatıştırmak üzere planlanan vergi artışlarını gözden geçirmeye söz vermesi ve değişim taleplerini "meşru" olarak nitelemesi de halk arasındaki hoşnutsuzluğu yatıştırmaya yetmedi.

Bu arada ABD ve İsrail İran'a yönelik tehditlerini yinelemeyi sürdürdü.

Fasa valiliği ateşe verildi

Bloomberg'ün haberine göre, ülke genelinde bir çok şehirde güvenlik güçleri ile siviller arasında çatışmalar çıktı.

İran'ın ortasında yer alan 150 bin nüfuslu Fasa kenti protestoların odağı haline geldi. Devlet denetimindeki Nur Haber Ajansı'nın yayımladığı görüntülerde, protestocularun valilik binasını basarak ateşe verdikleri ve taşladıkları görüldü.

Sosyal medyada yayınlanan başka videolarda güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı ve kayıplar olduğu ileri sürülse de devlete yakın Tesnim haber ajansı olaylarda ölen olmadığını ve üç polis memurunun çatışmalarda yaralandığını bildirdi.

Tahran'da kepenkler hala kapalı

Bloomberg haberinde Tahran'da, çarşamba günü sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hafta sonu protestoların ilk dalgasının başladığı Kapalı Çarşı çevresinde, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen dükkanların açılmadığı ve kalabalıkların sokaklara çıktığı görüldü.

Salı gecesi çekilen videolarda da, maskeli çevik kuvvet polislerinin pazar alanlarına saldırdığı ve dükkanları kapattırmak ve kalabalıkları dağıtmak üzere cop kullandığı görülüyordu.

Üniversitelerde gözaltılar

Tahran merkezli Şark gazetesi, salı günü Tahran Üniversitesi'ndeki protestolar sırasında en az dört öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi. Gazete ayrıca, reform yanlısı İtimad gazetesinin muhabirinin pazartesi günü Tahran Kapalı Çarşısı'ndaki protestoları takip ederken tutuklandığını ve çarşamba günü serbest bırakıldığını belirtti.

ABD ve İsrail tehditleri

Karışıklıklar sürerken, ABD ve İsrail de İran'a yönelik tehditlerini yükseltmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra, hazirandaki ortaklaşa ABD-İsrail saldırıları sonrasında Tahran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesi ve balistik füze kapasitesini genişletmesinden duyduğu kaygıyı dile getirerek olası saldırılar konusunda uyardı.

Arakçı'nın sert karşılığı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı çarşamba günü Trump'ın söylemlerine sert bir yanıt yayımladı. Arakçı ABD'yi "tehlikeli sonuçlar" konusunda uyararak, Tahran'ın "herhangi bir saldırgan davranışa kesin ve kahredici bir yanıt vermekten çekinmeyeceğini" söyledi.

