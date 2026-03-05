TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.03.2026 09:48 5 Adar 2026 09:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.03.2026 09:52 5 Adar 2026 09:52
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Îran: Me Tirkiye nekiriye hedef

Tehranê diyar kiriye ku ew “rêzê li serweriya Tirkiyeyê digirin” û wan ti mûşek neavêtine axa Tirkiyeyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Îran: Me Tirkiye nekiriye hedef

Hêzên Çekdar ên Îranê bi rêya medyaya fermî derbarê mûşeka ku tê îdiakirin ber bi Tirkiyeyê ve çûye daxuyaniyek belav kir.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ew “rêzê li serweriya Tirkiyeyê digirin” û wan ti mûşek neavêtine axa Tirkiyeyê.

Rêveberiya Tehranê diyar kir ku liv û tevgera leşkerî ya li herêmê Tirkiyeyê nake hedef.

Çi bûbû?

Wezareta Parastina Neteweyî ya Tirkiyeyê doh ragihandibû, cebilxaneyeke balîstîk a ku ji Îranê hatibû avêtin û ber bi asmanê Tirkiyeyê ve diçû hatiye teqandin.

Wezaretê eşkere kiribû ku ew mûşek piştî ku di ser Sûriye û Îraqê re derbas bûye, ji aliyê pergalên parastina asmanî û mûşekan ên NATOyê yên li Rojhilatê Deryaya Spî ve hatiye îmhakirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Îran Şerê Îranê û Amerîkayê Tirkiye
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê